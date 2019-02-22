«ميامي الكويتية» تطرب زوار القرية العالمية الليلة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تجارب ترفيهية وتسويقية شيقة، تقدمها القرية العالمية لزوارها مع عطلة نهاية الأسبوع، والذين سيكونون الليلة على موعد مع فرقة ميامي الكويتية، التي تحل ضيفة على مسرح القرية الرئيس، تزامناً مع احتفالاتها باليوم الوطني الكويتي.

اختيار فرقة ميامي الكويتية، جاء بعد تحقيقها خلال السنوات الماضية، لنجاحات كبيرة، ويتوقع أن تتمكن الفرقة من إمتاع زوار القرية العالمية، بما تقدمه من أغنيات امتازت باعتمادها الإيقاع الشبابي السريع، حيث سيقدّمون للضيوف أمسية مليئة بالفرح والطرب الكويتي، سيقدم خلالها أعضاء الفرقة تشكيلة واسعة من أغنياتهم المشهورة.

سوبر لووب

وإلى جانب حفلة فرقة ميامي الكويتية، والتي ستبدأ في تمام 9 مساءً، تقدم القرية إلى زوارها عبر مسارح الأجنحة، نحو 12 ألف عرض متنوع، تمثل أكثر من 78 دولة مختلفة، بالإضافة إلى عرض "سوبر لووب" الشيّق، الذي يقوم على تحدي الجاذبية في فقرات مدهشة، مليئة بالحماس والإثارة، وتجري أحداث قصته في المستقبل البعيد.

حيث تدور حول مجموعة من المتسللين الذين يستولون على مصدر طاقة سوبر لووب، ويمكن للجمهور مشاهدة البطل الجريء، كيت سكنر، المعروف بقدراته الخارقة، مثل السقوط الحر من المباني العالية، وتأدية الألعاب البهلوانية البارعة، وقيادة السيارات الحماسية التي تلهب الإطارات، بالإضافة إلى عروض الإثارة التي تتحدى الموت، كقيادة الدراجة النارية على الأسلاك، وقيادة السيارة رأساً على عقب، ضمن إطار السوبر لووب.

مأكولات

إلى جانب ذلك، تقدم القرية لضيوفها فرصاً واختيارات متنوعة، عبر 3500 محل تعرض بضائع متنوعة، إضافة إلى الخيارات المتنوعة والفريدة لمحبي تذوق وتناول المأكولات المختلفة من مختلف دول العالم، والتي يقدم معظمها فقط في القرية العالمية، ومنها الأكلات الشعبية الإماراتية واليابانية والتايلاندية والصينية والتركية والبوسنية والمأكولات العربية والشرقية.