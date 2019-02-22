نكهات المعمورة تلتقي في «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي ـ البيان

دورة جديدة من مهرجان دبي للمأكولات، تطل بباقة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة، التي تحفل بنكهات تمثل مختلف دول العالم، والتي تفوح من منصات وعربات الطعام الموزعة في دبي مول، ودبي مارينا مول، اللذان يحتفيا بعودة المهرجان المأكولات، عبر احتضان الكثير من الوجهات العالمية للطعام، الأمر الذي يجعل منهما وجهة مفضلة للذواقة.

بالإضافة إلى العديد من العروض الترفيهية الحية في عطلات نهاية الأسبوع. خلال فترة المهرجان الذي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر حتى 9 مارس المقبل، سيكون الأطفال على موعد مع أنشطة تفاعلية مسلية تتضمن ورش العمل حول الأطعمة الصحية.

بالإضافة إلى الفنون والحرف اليدوية، فيما سيتمكن زوار دبي مول ودبي مارينا مول، من الاستمتاع بالأجواء الرائعة للمهرجان بصحبة العائلة والأصدقاء، إلى جانب فرصة استكشاف ما تحفل به عربات الطعام على ممشى الواجهة المائية، بمشاركة عدد من المطاعم التي تشتهر بتقديم ألذ المأكولات.

أما محبو مشاركة الصور عبر «إنستغرام» فبإمكانهم استعراض مهاراتهم عبر مسابقة المطاعم للفوز بجائزة بطاقة إعمار للهدايا بقيمة 5000 درهم.