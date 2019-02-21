اليمنية صابرين تودّع «فاشن ستار 4»

المصدر: دبي - البيان

العديد من التفاصيل والأحداث المتسارعة، تميزت بها الحلقة الأولى من برنامج «فاشن ستار» وحددت الهوية الجديدة للموسم الرابع، من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية، يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، من تقديم المذيعة التونسية ليلى بن خليفة، ومشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا رئيسة لجنة التحكيم، وعضوية نديم شماس وريم السعيدي، التي انضمت إلى الموسم الجديد من البرنامج، الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون. لم تخلُ بداية الحلقة الأولى التي بثت أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي، وشهدت مغادرة المشتركة اليمنية صابرين أحمد،

من أجواء الترقب، مع إطلالة المذيعة التونسية ليلى بن خليفة، وإعلانها عن بداية منافسات البرنامج، التي انطلقت لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع اختيار 12 مصممة ومصمم أزياء من مختلف الدول العربية، ومغادرة مشترك واحد في كل حلقة، بعد الوقوف في دائرة الخطر، بحسب قوانين البرنامج، وصولاً إلى الحلقة الختامية.

في بداية الحلقة، عرض مجموعة من التقارير عن المشتركين الجدد في الموسم الرابع، تحت عنوان «عبر عن نفسك»، قبل أن يحين الوقت مع عرض تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين، التي ضمت إيمان رمَّال من لبنان، إلياس والي من الجزائر والمقيم في لندن، رنيم شعبان من السعودية، حيث قدمت المشتركة السعودية تصميمها على منصة العرض، مع ملاحظات لجنة التحكيم التي أشارت إلى عدم رضاها عن التصميم الذي لم يعبر عن «ثيمة» البرنامج، كذلك الحال بالنسبة إلى المشترك الجزائري، فيما تحدثت لجنة التحكيم عن تصميم المشتركة اللبنانية، التي لم تصل إلى تحديد هويتها في هذا المجال، قبل أن يحين موعد التصويت على النتائج، حيث نالت رنيم (3 نجمات ذهبية)، ونال إلياس (4 نجمات ذهبية) ضمن معها التأهل إلى الحلقة التالية، وعدم الوقوف في منطقة الخطر، كذلك الحال بالنسبة إلى إيمان التي نالت كذلك (4 نجمات ذهبية).

ومع دخول المجموعة الثانية، قدمت المشتركة كوثر وزاد من المغرب تصميمها الخاص في هذه الحلقة، كذلك الحال بالنسبة إلى المشترك مجد موسى من لبنان، قبل أن تقدم المشتركة ريناد حفني من السعودية تصميمها، التي اعتمدت فيه على القصات، ولم تنل إعجاب اللجنة، قبل أن تعلن ليلى بن خليفة نتائج منافسات هذه المجموعة، حيث نالت المشتركة المغربية (2 نجمة ذهبية فقط)، لتقف في دائرة الخطر حتى نهاية الحلقة، في حين نال المشترك اللبناني (3 نجمات ذهبية)، ضمن معها التأهل إلى الحلقة الثانية، فيما لم تنل المشتركة السعودية أي نجمة ذهبية، اضطرت معها إلى الوقوف في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة.

دائرة الخطر

مع انتصاف المنافسات بين المشتركين، حان الوقت مع تقديم المجموعة الثالثة لتصاميمهم على منصة العرض، مع صابرين أحمد من اليمن، وأحمد البلوشي من سلطنة عمان، وابتسام سلمان من البحرين، حيث نالت المشتركة اليمنية (2 نجمة ذهبية)، لتقف في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة، كذلك الحال بالنسبة إلى المشترك العماني الذي نال (نجمة ذهبية واحدة)، في حين نالت المشتركة البحرينية (3 نجمات ذهبية)، ضمنت معها الانتقال إلى منافسات الحلقة التالية.

وفي المجموعة الأخيرة، قدم المشتركون محمد خباجي «موجا» من مصر، وحسن بن عياش من تونس، وكارولين سكاكيني من فلسطين تصاميمهم، حيث نال التونسي (3 نجمات ذهبية)، ونالت الفلسطينية (نجمتان ذهبيتان)، لتبقى في دائرة الخطر، ونال المصري (3 نجمات ذهبية)، تأهل معها إلى الحلقة التالية.

لجنة تحكيم البرنامج قررت في نهاية الحلقة الأولى مصير المشتركين في دائرة الخطر، حيث دعت ليلى بن خليفة المشتركين للوقوف أمام لجنة التحكيم، والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة، حيث أنقذت ريم السعيدي المشتركة السعودية ريناد حفني، وأنقذ رمزي المشتركة المغربية كوثر وزاد، فيما قررت ريم عكرا استبعاد اليمنية صابرين أحمد من المنافسات.