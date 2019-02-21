«أوبرا دبي» تحتضن حفل «كورال الشرق الأوسط» 9 مارس

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان كورال الشرق الأوسط، وهو أضخم منافسة سنوية لغناء الكورال في المنطقة، إلى خشبة «أوبرا دبي» يوم السبت 9 مارس، حيث يستضيف حفلاً موسيقياً ضخماً يضم الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية والفائزة بجائزة «كورال العام».

ويحتفل المهرجان السنوي في العام السابع على انطلاقته بالتنوع الغني لموسيقى الكورال لمختلف الأعمار، طلبةً وكباراً على حدّ سواء. وستشارك هذا العام فرق كورال من الإمارات وجوقات إقليمية على درجة عالية من الكفاءة. كما يشارك في ورش العمل والمنافسة لهذه الدورة من مهرجان كورال الشرق الأوسط عدد هائل يبلغ 2.500 طالب من 55 مدرسة.

كما يرحب المهرجان بمشاركة عدد من خبراء موسيقى الكورال الدوليين في دورة هذا العام من المهرجان، بما في ذلك؛ مؤسسة «في سي إم»، وهي مؤسسة خيرية مزدهرة لتعليم الموسيقى الصوتية وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وتعمل على نشر الغناء كثقافةٍ راسخة في المجتمعات التي تنشط فيها حول العالم.

قلب دبي

وفي هذا السياق، تقول شيلي فروست، الشريكة المؤسِّسَة لمهرجان كورال الشرق الأوسط ومديرة شركة «ذا فريدج»: «نحن فخورون بتنظيم المهرجان مجدداً لنحتفي بموسيقى الكورال في المنطقة من قلب دبي. ويسعدنا أن نلمس هذا الشغف الكبير من المشاركين تجاه موسيقى الكورال عاماً بعد عام». وأضافت: «تُسهم موسيقى الكورال في تقريب المجتمعات من بعضها البعض، وترسيخ ثقافة التسامح بين أفرادها، إذ يتواصل المغنون من خلال اللغة العالمية للموسيقى. ونحتفي في مهرجان كورال الشرق الأوسط بجميع المجتمعات في الإمارات، ونُبرز المواهب المتنوعة من جميع أنحاء المنطقة».

ويعود راجنار راسموسن للمشاركة في مهرجان كورال الشرق الأوسط لهذا العام، حيث يشرف على جلسات وورش عمل كورال البالغين. وسينضم إلى راسموسن الملحن والمايسترو وعازف الكمان لورينزو دوناتي، الذي أدّى حفلات إلى جانب «الكورال الإيطالي للشباب»، ومجموعة «فوكس كورديس» الصوتية، وفرقة «هيسبيريمنتا» الصوتية، وحاز جوائز عديدة على الصعيدين الوطني والدولي. وبدوره، سينضم مغني الباريتون والتينور فرانك هافروي إلى قادة الكورال هذا العام.

فرصة قيّمة

وتمنح منافسة مهرجان كورال الشرق الأوسط فرصة قيّمة لجميع الفرق المشاركة في المنطقة لإثبات شغفها وتفانيها في أداء رسالة موسيقى الكورال. ومن المقرر أن تُقام منافسة «كورال العام» وفعالية الإعلان عن الفائزين يوم الجمعة الموافق 8 مارس في الرابعة مساء في «أكاديمية جيمس ويلينغتون - واحة السيليكون».

وعلّق جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لـ «أوبرا دبي»، بقوله: «يُعتبر منح المجتمعات الموهوبة من جميع أنحاء الإمارات الفرصة لتقديم أدائها على خشبة مسرح «دبي أوبرا» جزءاً لا يتجزأ من مفهومنا.