دبي المُلهمة تجتذب صنّاع السينما العالمية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نجحت دبي، خلال السنوات الماضية، في إلهام صناع السينما العالمية، الذين توقفوا كثيراً عند معالمها، ولعل آخرهم الممثل الصيني جاكي شان، الذي اختارها موقعاً لتصوير أحدث أفلامه «فانغارو» للمخرج الصيني ستانلي تونغ، الذي سبق له أن حط رحاله في دبي لتصوير أحداث فيلمه «كونغ فو يوغا». قبل «فانغارو»، أفلام كثيرة استفادت من معالم دبي، وما تتميز به من مشهد سينمائي آخاذ، فلا يزال مشهد الممثل توم كروز، وهو يتدلى من برج خليفة، حاضراً في ذاكرة عشاق فيلمه «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح»، الذي تنقلت كاميراته بين العديد من المواقع في دبي.

جيوستورم

حكاية دبي مع أفلام هوليوود وبوليوود، كانت قد بدأت منذ 2005، عندما اختار صناع فيلم «سيريانا» (Syriana) دبي، موقعاً لتصوير ما تضمنه الفيلم من دراما متوترة، لعب بطولتها جورج كلوني ومات ديمون، حيث وجد المخرج ستيفن جاجان في «دانة الدنيا» موقعاً مثالياً لتصوير بعض مشاهد إطلاق النار.

قائمة الأفلام التي صورت في دبي، لم تتوقف عند حدود «سيريانا»، وإنما ضمت أيضاً أفلام «وول ستريت» و«جيوستورم»، و«يوم الاستقلال» و«سيتي اوف لايف»، فيما استطاع صناع فيلم «ستار تريك بويند» من تصوير دبي مدينة المستقبل، مستفيدين من طبيعة المشهد العمراني الذي تتميز به.

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الأمر ذاته، انسحب أيضاً على أفلام بوليوود، والذين آثروا الاستفادة من طبيعة ما توفره دبي من خدمات ومعالم بارزة، فكانت حاضنة لمشاهد الفيلم الرومانسي الكوميدي «كي اند كا» (2016) الذي لعبت بطولته الممثلة كارينا كابور خان، وأيضاً فيلم «هابي نيو يير» من بطولة شاروخان، والذي صور معظم العمل في منتجع اتلانتس نخلة جميرا، كما كانت دبي ساحة لأحداث آخر أفلامه «زيرو».

تعزيز صورة دبي في السينما العالمية والهندية، مهمة تعكف على تطويرها لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والتي أعلنت أخيراً عن مشاركتها في ملتقى الهند الدولي للسياحة السينمائية، والذي ينطلق اليوم في فندق ماريوت بمدينة مومباي الهندية، حيث تهدف اللجنة من خلال ذلك إلى التعريف بمزايا التصوير في دبي، وطبيعة معالمها الملائمة لكل أفلام بوليوود.