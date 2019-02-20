الفنانون اللاتينيون يباشرون مشاركتهم في «آرت دبي للإقامة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وصل إلى أرض الإمارات اثنا عشر فناناً يمثلون نخبة من المعارض الفنية الرائدة في أمريكا اللاتينية، للمشاركة في برنامج آرت دبي رزيدنتس للإقامة الفنية، وهو برنامج سنوي ومعرض مميز ضمن البرامج الفنية التابعة لمعرض آرت دبي.

وينحدر الفنانون من البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكوبا وكولومبيا، حيث سيقضي هؤلاء الفنانون بين 4 و 8 أسابيع في الإمارات، ليتعرفوا إلى الساحة الفنية الإماراتية وينغمسوا في الخطاب الثقافي المحلي، ومن ثم إنتاج أعمال فنية مخصصة للبيع في آرت دبي تجمع بين ممارساتهم الشخصية وتجاربهم في الإمارات.

ويحظى برنامج رزيدنتس بدعم مكتب الدبلوماسية العامة الإماراتية، حيث أشاد معالي زكي نسيبة، وزير دولة والمستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة، بهذا البرنامج قائلاً: «تتميز الإمارات العربية المتحدة بثقافتها الفريدة وقيمها الأصيلة. ويسعدنا تقديم الدعم لبرنامج آرت دبي رزيدنتس الذي يتوافق مع رسالتنا الهادفة إلى تعريف العالم بهذه الثقافة والقيم الأصيلة».

وأكد بابلو ديل فال، المدير الفني لآرت دبي، أهمية هذا البرنامج وتميز الأعمال الناتجة عنه، حيث قال: «أحد الأمور التي كنت أركز عليها خلال إعدادنا لهذا البرنامج هو مبدأ نظرتنا للآخر، أو العدسة التي من خلالها نبصر الآخرين، وبطريقة غير مباشرة أنفسنا، عبر إبعاد هؤلاء الفنانين من بيئتهم الفنية ومحيطهم الثقافي وطرح تحدي التأقلم والانخراط في السياق الإماراتي، نحن نأمل أن نشهد أعمالاً ليست مميزة فحسب بل تعكس لنا التغيرات التي مرت بها وجهة نظرهم تجاه الآخر.

ويعلم جامعو الفنون الخبراء أهمية هذه الأعمال التي تكون جديدة بالكامل بسبب تأثر فنانيها بسياقاتهم الجديدة».

خلفيات مختلفة

وتشارك في الإدارة الفنية لبرنامج رزيدنتس لهذا العام، فيرناندا برينر من البرازيل، التي تشغل منصب المديرة الفنية لمساحة بيفو الفنية في ساو باولو.

وعبّرت فيرناندا عن رؤيتها لهذا البرنامج قائلة: «يعمل الفنانون المشاركون في البرنامج بمختلف المواد والوسائط وينحدرون من خلفيات مختلفة، فعلى الرغم من أنهم يأتون من بلدان متجاورة فإن كل بلد لاتيني له سياقاته وتعقيداته التي تميزه عن غيره، لذا نحن نأمل أن نبتعد عن فكرة التناغم الإقليمية وأن نسلط الضوء على أفكار التفرد في الأعمال المشاركة».

وسيقيم الفنانون المشاركون استوديوهاتهم المؤقتة في الإمارات في حي دبي للتصميم ومركز تشكيل في دبي وبيت 15 ومعرض 421 في أبوظبي، ليمتلك كل فنان نقطة انطلاق محلية تساعده على التعرف إلى الساحة الفنية الإماراتية .ثقافة فريدة

من ناحيتها، أشارت منيرة الصايغ، التي تشارك فيرناندا في الإدارة الفنية للبرنامج، إلى أهمية المشروع في تعريف الفنانين المشاركين بعمق المشهد الفني الإماراتي، قائلة: «من الأهمية بمكان أن يتعمق الفنانون المشاركون في النسيج الفني الإماراتي، وأن يشاركوا في الحوار الثقافي والفني مع الفنانين المحليين للتعرف بشكل أفضل إلى ما تقدمه الساحة الفنية الإماراتية».

ويقام على هامش برنامج رزيدنتس للإقامة الفنية عدد من الفعاليات الجماهيرية والاستوديوهات الفنية المفتوحة ضمن المساحات المستضيفة للبرنامج لمنح الجمهور فرصة التفاعل مع الفنانين ومتابعة سير أعمالهم المشاركة في المعرض. وسيعلن عن تفاصيل هذه الفعاليات قريباً.

الفنانون المشاركون

الفنانون المقيمون في حي دبي للتصميم، دبي، الأرجنتيني نيكانور آراوز، ويعرف بإنتاج المجسمات والتراكيب والرسوم والمنحوتات باستخدام رسوم مرجعية من الكاريكاتير والإنترنت والأساطير الرومانسية ذات الطراز القوطي.

والبرازيلي ورودولفو باريغي الذي يعرف بلوحاته وأعماله الهائمة بين الرمزية والتجريدية وكذلك بتراكيبه الصاخبة التي تتحدى حدود المنظور إلى درجة الدوار بمرجعياتها المرئية المنوعة مثل تاريخ الفن والتصميم والإعلانات والثقافة الشعبية والنباتات والحيوانات والتشريح.

والبرازيلي لويز روكو المعروف بانجذابه إلى قوة الصورة وبالأخص المشاعر المرتبطة بحاسة البصر ويعمل بمختلف النطاقات مثل الخيال العلمي وميراث الفن الحديث والثقافة الشعبية في محاولة لفهم الخطاب المرئي المبدع.

أما الفنانون المقيمون في مركز تشكيل، دبي، فهم البرازيلي ألكساندر دا كوهنا، الذي يشتهر بنظرته الجمالية والأخلاقية للمواد وبمنحوتاته وجدارياته المصنوعة باستخدام المواد والأغراض المستعملة في حياتنا اليومية.

والبرازيلية لورا ليما المعروفة بأعمالها التجريبية التي تستكشف حدود المنظور، وما يفصل بين الواقع والوهم والخيال، وتعمل لورا على مختلف الوسائط، وعادة ما تستخدم مبدأ المقارنة البصرية غير المتوقعة بين المجسمات والمباني.

والفنان لويز إنريكي لوبيز-شافيز الشهير بممارساته البحثية في مجال تطور اللدائن والتغيرات التي تطرأ عليها عند اندماجها بالمحيط المنطقي للعالم في سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة، حيث يحاول الفنان أن يربط بلغته أو بلوحته بين المنهجية المفاهيمية والنبض اللا شعوري وبين النظرة الفلسفية والصورة الشعرية.

أما الفنانون المقيمون في بيت 15، أبوظبي، فهم لوسيانا لاموثا المعروفة بأعمال النحت والتجميع والتركيب. والثنائي لينا مازينات وديفد كويروغا، الذي يهتم باستكشاف العلاقات المتبادلة بين الأجسام الحية وما يسمى بالمصادر البيئية.

معرض 421

وأخيراً الفنانون المقيمون في معرض 421، أبوظبي، وهم الفنان جيري ب. مارتن الذي يشتهر باستخدامه للآلة الطابعة كأداة رئيسية في عمله.

وجوزيه مانويل ميسياس المشهور باستخدامه لحظات تاريخية مميزة ووضعها في سياقات معاصرة وحميمية جديدة. والفنانة فلورا بيبولو المعروفة بأعمالها التركيبية الكبيرة.

وفيرونيكا فازكيز التي تعيد بأعمالها استخدام المواد المهملة لإنتاج منحوتات وجداريات تجبر المشاهد على إعادة النظر.

أفلام

يقدم آرت دبي سلسلة «آرت دبي بورتريتس»، وهي سلسلة أفلام قصيرة تسلط الضوء على فنانين مشاركين في المعرض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأعمالهم ونشاطاتهم الفنية، لتوفر هذه السلسلة مرجعاً فنياً فريداً لهؤلاء الفنانين.