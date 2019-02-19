«جواهر دبي» وثقافات الطهي العالمية في «مهرجان المأكولات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قائمة متنوعة وثرية من الفعاليات التي تعكس ثقافة الطهي لدى شعوب العالم، يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات 2019، حيث تنطلق فعاليات الدورة الـ 6 في عطلة نهاية هذا الأسبوع الجاري وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار 17 يوماً، من 21 الجاري حتى 9 مارس، ويضم المهرجان قائمة طويلة ومتنوعة من البرامج والأنشطة والتجارب التي تسهم في تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهو في المنطقة، وتعكس التنوع الثقافي الذي تمتاز به هذه المدينة العالمية، ومن بينها: فعالية فعالية «جواهر دبي الخفية».

ويقدم المهرجان مجموعة جديدة من الأنشطة والأحداث التي تقام للمرة الأولى، بينما تعود فعاليات أخرى، نجحت في اكتساب شعبية على مدار الدورات السابقة، ومن بينها

كانتين الشاطئ، إذ تعود إلى مهرجان دبي للمأكولات هذا العام، فعالية كانتين الشاطئ، برعاية" swyp "، تحت عنوان «swyp كانتين الشاطئ»، وتقدم مناطق متخصصة، تتضمن «منطقة الطعام»، و«شارع شاحنات الطعام من سفن أب-فيدوز» 7UP-FIDO’s Food Truck Alley، اللتين ستقدمان للزوار تجارب ومذاقات متنوعة وشهية، بالإضافة إلى منطقة «المنصة الرئيسة»، التي ستوفر للزوار الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الشاطئية، ومشاهدة الأفلام في الهواء الطلق.

وتنطلق المظاهر الاحتفالية لمهرجان دبي للمأكولات 2019، بعرض مبهر للألعاب النارية مساء الخميس 21 الجاري، ثم يقام عرض آخر مطلع مارس، بالإضافة إلى عرض ختامي يوم السبت 9 مارس في الساعة 8:35 مساءً.

ويقدم أسبوع دبي للمطاعم، وعلى مدار عشرة أيام، فرصاً لعشاق الطعام لتجربة أصناف متنوعة من المأكولات، حيث يمكنهم اختيار وجبات رئيسة مكونة من ثلاثة أطباق، فيما تقدم المطاعم المشاركة، تشكيلة من أشهى الأطباق.

جواهر دبي الخفية

توفر فعالية «جواهر دبي الخفية» للجمهور، فرصة استكشاف المطاعم التي استطاعت بأفكارها ووجباتها المميّزة، أن تكتسب شهرة واسعة، وتحظى بإعجاب عملائها، حيث يمكن للجمهور التصويت لصالح مطعمهم المفضل، ضمن قائمة مختصرة تضم 40 مطعماً عبر الموقع الإلكتروني www.dubaihiddengems.com قبل 25 الجاري.

العديد من الفعاليات تحتضنها رحلة في عالم المذاقات التي ستقام على مستوى المدينة، وتتضمن إقامة دروس وحصص لتعلم فنون الطهو، بالإضافة إلى توفر قوائم طعام حصرية وغيرها.

تذوق واربح

ويعود العرض الترويجي «تذوق واربح»، لجمهور المهرجان هذا العام، برعاية زوماتو ومجموعة مراكز التسوق في دبي، لتمنح كل من زوار المدينة وسكانها، فرصة ربح العديد من الجوائز.

ويوجه مهرجان دبي للمأكولات، دعوة لذواقة جبن الموزاريلا والشيدر والبارميزان، وغيرها من الأنواع الأخرى لخوض تجربة تذوق أكثر من 500 نوع من الجبن. يقام مهرجان الجبن على مدار يومين في فندق وستن الميناء السياحي 22 و23 الجاري. ويقدم عرض لابيرل من «دراجون» بالشراكة مع الحبتور سيتي، ليلة خاصة «عشاء عرض ترفيهي»، حيث يمكن للجمهور مشاهدة العرض الأكثر إبهاراً في دبي، والاستمتاع بوجبة غداء أو عشاء، قبل أو بعد العرض. ويدعو المهرجان زوار دبي وسكانها للمشاركة في احتفالات مميزة بنكهة خاصة في عدد كبير من مراكز التسوق والمواقع السياحية.

وترحب وجهة السيف بزوارها، مع توفير المزيد من المذاقات الرائعة في سوق مأكولات الشارع الصيني على البحر، الذي يقام للمرة الأولى في مهرجان دبي للمأكولات..

5000

سيحصل المتسوقون في مول الإمارات،بدءاً من 21 الجاري، على فرصة ربح 5000 درهم يومياً، بينما يمنح دبي فستيفال سيتي مول زواره فرصة ربح تذكرتين لحضور فيلم في سينما نوفو، وعند إنفاق 250 درهماً في أي من المطاعم الموجودة في المول. أما سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، فسيجهزان ساحاتهما الخارجية لاستقبال الجمهور، بمناسبة مهرجان دبي للمأكولات، حيث ستقام مجموعة من أكشاك المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة لكافة أفراد العائلة. أما سيتي سنتر ديرة، فسوف ينظم حملة خيرية، بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، ويوجه دعوته للجمهور للتبرع بالأطعمة المعلبة المشتراة من كارفور.