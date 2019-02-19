«مواصلات دبي» تحتفي بإنجازات محمد بن راشد

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

احتفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بإنجازات وعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وضعت صور سموه على مترو وترام دبي وعلى مختلف وسائل المواصلات، وذلك ضمن إطار حملة احتفاء واسعة تنظمها تقديراً لما قدمه سموه خلال 50 عاماً من عطاء متميز أصبح علامة مضيئة على جبين الوطن، رافعة في الصدد شعار «50 عاماً للوطن» اعتزازاً بمنجزات سموه التي حققت في ظلها دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص إنجازات فريدة، وتأكيداً على قيمة وأهمية أعمال سموه التي مكنت دولة الإمارات ودبي خاصة من الحصول على مراكز متقدمة في مجال التنافسية العالمية في البنية التحتية والمواصلات والاقتصاد والسياحة وغيرها، ومن أهمها، حصد دبي للمركز الأول عالميا في جودة الطرق- طبقا لتقرير التنافسية العالمية لأربعة أعوام متتالية.

مترو وترام دبي

شملت الحملة وضع صور سموه على مترو وترام دبي وجسر القناة المائية على شارع الشيخ زايد، وجسر القناة المائية على شارع جميرا، والعبرات و"الفيري" التي تنطلق رحلاتها في قناة دبي، إضافة إلى عرض صور سموه في شاشات الحافلات العامة وعلى لوحات الجسور، كتلك التي تقع على شارع الشيخ زايد وشارع بني ياس وشارع محمد بن زايد.

وتأتي هذه الحملة تعبيراً عن الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال 50 عاماً وأثمرت إعلاء شأن دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها في مكانة عالية على الخارطة العالمية، بالإضافة إلى حرصه الدؤوب على اقتران اسم الإمارات بالرقم واحد، كما أنها تمثل عرفاناً بجهود سموه الذي حرص على الاستشراف والتأسيس لمستقبل واعد ركيزته الإنسان وخدمته وسعادته، وذلك بالاعتماد على 3 مجالات ضمت: إسعاد الناس والابتكار والاحتياجات المستقبلية.