وائل كفوري يغني في نخلة جميرا 22 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

سلسلة من الفعاليات الفنية، يستضيفها مسرح «ذي بوينت» في نخلة جميرا، خلال الشهر الجاري، والمقرر أن تبدأ بحفل يحيه الفنان اللبناني وائل كفوري، الذي سيطل على جمهوره في 22 الجاري.

وأكد القائمون على مسرح «ذي يوينت»، أن الحفل سيبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بمجموعة من الفعاليات والعروض الموسيقية الترفيهية، على أن يحظى بعدها الجمهور بأمسية غنائية، يقدم فيها الفنان كفوري تشكيلة من أغنياته الجديدة والقديمة، من بينها أغنية «صرنا صلح»، وأغنية «غلطتي بالتوقيت»، بالإضافة إلى أغنية «هلأ تا فقتي» وغيرها.

ويتوقع مسؤولو «ذي بوينت»، أن يلقى الحفل إقبالاً جماهيرياً عالياً، بفضل ما يوفره المكان الذي تتولى مسؤوليته نخيل مولز، من خيارات واسعة، كونها تعتبر ملاذاً لمحبي المأكولات، بما تقدمه من مفاهيم مأكولات جديدة ومطاعم راقية ومطاعم مأكولات سريعة، حيث تضم «ذي بوينت» أكثر من 70 مطعماً ومتجراً تطل على الواجهة المائية.