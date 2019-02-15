«كوميكون» دبي يستضيف روس ماركواند

المصدر: دبي ـ البيان

يطل معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون» على عشاق الأبطال الخارقين، في أبريل المقبل، بدورة جديدة "الثامنة"، في دبي، يحمل فيها تشكيلة كبيرة من الفعاليات الترفيهية التي ترضي أذواق عشاق قصص الكوميكس وشخصياتها.

في وقت يستعد فيه المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، لاستقبال الممثل روس ماركواند، نجم مسلسل «ذا ووكينغ ديد» (The Walking Dead)، إلى جانب نخبة من نجوم هوليوود الذين يحلون ضيوفاً على مسرح المعرض، للمشاركة في عدد من النقاشات التي يطلقها المعرض سنوياً.

حجز

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للدورة ال8 الجديدة التي تنطلق في 11 أبريل المقبل، طرحها لتذاكر المعرض، حيث أصبح بإمكان عشاق الشخصيات الخيالية، ومتابعي المسلسلات والأفلام الأمريكية، حجز تذاكرهم إلكترونياً عبر موقع المعرض، وعدد من منافذ البيع في دبي.

وأكدت اللجنة، أن دورة العام الجاري، تتضمن مجموعة من الفعاليات والنقاشات التي تتعلق بعالم الكوميكس والشخصيات الخيالية. وأكدت في بيان لها، على تواجد الممثل روس ماركواند في الحدث، إلى جانب عدد من الممثلين المعروفين عالمياً، والذين سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن لزوار المعرض مقابلة الممثل ماركواند، على مدار 3 أيام من الحدث، كما سيحظون بفرصة لمشاهدته مباشرة على مسرح المعرض، حيث سينضم إلى جلسة النقاشات التي يشارك فيها عدد من المشاهير.

تنوع

يذكر أن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون» يعد أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، إذ يجمع المعرض محبي القصص المصورة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة من مجموعة متنوعة من العوالم.

والذين يجذبهم المعرض بفضل ما يعرضه من نطاق واسع من الثقافة الشعبية العالمية، والأفلام والحلقات التلفزيونية والخيال العلمي والرسوم المتحركة والمانغا، والقصص المصورة، وغيرها.