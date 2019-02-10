أصالة بضيافة «كاريوكي كاربول» في موسمه الثاني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تأكيداً لرؤية وتوجه تلفزيون دبي، وتقديره لمشاهديه العرب في كافة أنحاء العالم، أُعلن أمس، إطلاق الموسم الثاني من برنامج (Karaoke Carpool 2 بالعربي)، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الموسم الأول، من خلال أرقام المتابعات والنتائج على شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الرقمية، على مختلف المنصات الرقمية والذكية.

ومع حضور البرنامج مرة أخرى على شاشة تلفزيون دبي، تنتقل برامج المنوعات الفنية إلى مستوى مختلف من الترفيه، على أساس جديد ومبتكر، من حيث الشكل والمحتوى، وذلك بعد أن حقق البرنامج الناجح في نسخته الأجنبية، أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم، حيث استقطب بفكرته الفريدة، أكبر وأشهر وأقوى النجوم العالميين، أمثال مادونا، وليدي غاغا، وجنيفر لوبيز، وآديل، وجاستن بيبر، وغيرهم..

نجوم

ففي بداية كل حلقة جديدة، ينطلق النجم السعودي هشام الهويش، قائد السيارة، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، إلى موقع التصوير الجديد من نوعه، حيث ستشمل هذه الجولة الميدانية، اكتشاف الكثير من المواقع الفريدة، مع جرعة عالية من الفكاهة والضحك، ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات المرصودة داخل سيارة فخمة، شوارع دبي وأبوظبي، الحدث الجديد من نوعه في عالم البرامج التلفزيونية، بأسلوب جديد في الإعلام المرئي العربي.

وقد تابع الجمهور مع هشام الهويش، حلقات الموسم الأول من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي)، بمشاركة عدد من نجوم الفن في العالم العربي، حيث افتتحت إليسا أولى حلقات الموسم الأول، مروراً بمشاركة كل من النجوم محمد حماقي، فايز السعيد، أمل بو شوشة، وقيس الشيخ نجيب، ومايا دياب، ورامي عياش، ومحمد عساف، وهيا الشعيبي، وفؤاد عبدالواحد، وهند صبري، ومحمد أبو العنين «آبو»، ويارا، ومنة شلبي، وأحمد فهمي، ونانسي عجرم، فيما اختتم كاظم الساهر حلقات الموسم الناجح بامتياز.

«صولا»

من جهة أخرى، تفتتح النجمة السورية أصالة نصري، أولى حلقات الموسم الثاني، في حلقة تحمل الكثير من المفاجآت، والعديد من المواقف الطريفة والمشاغبات من قبل «أبو الهش» و«صولا» في شوارع دبي وأمكنتها المتعددة، حيث تعود المغنية السورية إلى طفولتها في دمشق، وتستعيد ركوب الدراجة الهوائية، كما تغني مع فرقتها على أرصفة دبي، وتكشف لجمهور تلفزيون دبي، الكثير من التفاصيل والحكايات حول براعتها في فن الطبخ، التي توازي براعتها في الغناء، والتفاعل المباشر مع الجمهور، إضافة إلى العديد من المواقف والأسرار التي تكشف عنها للمرة الأولى، من خلال أدائها مع هشام للعديد من أغانيها الناجحة، بطريقة لا تخلو من روح الفكاهة والعفوية.

مواعيد

يبث برنامج (karaoke carpool بالعربي)، على شاشة تلفزيون دبي، مساء اليوم الساعة 22:05 بتوقيت الإمارات (الساعة 18:05 بتوقيت «غرينتش»)، ويعاد الثلاثاء الساعة 07:00 صباحاً، والجمعة الساعة 14:00، والسبت منتصف النهار بتوقيت الإمارات، في الوقت الذي يمكن للمشاهدين متابعة حلقات البرنامج الجديد، عبر الموقع الإلكتروني (www.dmi.ae/‏‏dubaitv)، ومن خلال منصة «آوان» الرقمية على الموقع (www.awaan.ae).