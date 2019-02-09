القرية العالمية.. حضارات المعمورة تلتقي في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

عندما يجتمع العالم في قرية واحدة، يتجلى الإبداع في أجمل صوره، وعندما ترغب دبي في رسم لوحة، تقدمها بإتقان، وبلا شك أن القرية العالمية تعد واحدة من اللوحات الحضارية التي تعكس وجه دبي الجميل.

حيث تجتمع على أرضها حضارات العالم، في وقت تقدم فيه القرية العالمية، معروضات ومنتجات من 78 دولة، إلى جانب مجموعة من الحرف التراثية وورش العمل المفتوحة، التي تهدف إدارة القرية العالمية، إلى تبيان دور هذه الحرف في التعريف بحضارات وثقافات الشعوب المختلفة، الأمر الذي يجسد انفتاح دبي على العالم. مجموعة واسعة من المنتجات، تضمها أجنحة الدول المشاركة في القرية العالمية، بدءاً من مختلف أنواع السجاد الفاخر ومروراً باللوحات الفنية، والمنحوتات.

والمفروشات المُطرزة، والتحف، والمنتجات الجلديّة، وليس انتهاءً بمنتجات يمكن اعتبارها بمثابة هدايا تذكارية، تتناسب مع تطلعات زوار القرية العالمية، الذين يحرصون على اقتناء مثل هذه المنتجات، التي تمنحهم فرصة التعرف على الآخر والنهل من الثقافات الأخرى.

باقة متنوعة

هذا الأمر لا يتوقف عند حدود المنتجات، إنما يمكن لزوار القرية العالمية التعرف أيضاً على ثقافات الشعوب الأخرى ومطابخها المتعددة، من خلال باقة متنوعة من المطاعم التي تتوزع على جنبات ردهة الطعام الرئيسية، إلى جانب سلسلة طويلة من المطاعم الموزعة بين جنبات القرية، والتي تقدم أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المأكولات الشعبية التي يتميز بها المطبخ الإماراتي.

في المقابل، لا تخلو أروقة القرية العالمية، من العروض الفنية والفلكلورية التي تمثل جانباً مهماً من المخزون الثقافي لدى الشعوب، حيث تقدمها القرية العالمية إلى جانب نخبة من العروض الموسيقية والغنائية المتنوعة التي تستضيفها القرية بصفة منتظمة.

وكذلك العروض والمسابقات الخاصة بالعائلات والأطفال، في حين تمثل منطقة الألعاب الترفيهية عنصر جذب للأطفال والعائلات لما توفره من أجواء المرح والسعادة ضمن سلسلة متنوعة من الألعاب التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

مسرح

ويقدم الموسم 23 للقرية العالمية تجربة ترفيهية جديدة كلياً مع العروض المدهشة على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، حيث يتم تقديم مجموعة من القصص التقليدية بأسلوب احتفالي باستخدام أحدث تقنيات الصوت والضوء والمؤثرات الخاصة التي تبهر الحواس يومياً منذ الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل.

المنطقة المحيطة بالمسرح لا تتوقف عن جذب الجمهور على مدار الساعة مع تنوع العروض واختلافها وتناسبها مع مختلف الأعمار والأذواق والجنسيات.

ويحظى الأطفال بنصيب وافر سواء على المسرح الرئيسي أو على مسرح الأطفال الذي يتوسط القرية العالمية ويشهد العديد من الفعاليات المتنوعة على مدار الموسم، كما يعتبر مهرجان الصغار إضافة متميزة للضيوف من الأطفال عبر باقة متنوعة تقدم يومياً على مدار 17 يوماً.

ويستمتع جمهور القرية العالمية بعرض مبهر للألعاب النارية، حيث تشهد سماء القرية العالمية عروضاً مبهرة بألوان البهجة التي باتت أحد عناوين السعادة التي تمنحها القرية العالمية إلى ضيوفها.