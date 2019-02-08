«فن الصين».. رقصات وموسيقى تقليدية في أروقة «دبي مول»

المصدر: دبي ـ البيان

فنون وموسيقى ورقصات صينية تقليدية، تعتمر أروقة دبي مول، الذي رفع هذا العام شعار «فن الصين»، خلال احتفالاته بالسنة الصينية الجديدة، التي أعد لها برنامجاً متنوعاً، شمل ورش عمل وألعاباً صينية تراثية وعروضاً أدائية مميزة، تستمر حتى 10 الجاري. وإلى جانب ذلك، يقدم دبي مول، إلى زواره باقة متعددة من العروض الثقافية، التي تنظم فيه قاعة النجمة.

وتشمل عروضاً مسرحية مذهلة مثل الرقصات التقليدية مع تدوير الأطباق على العصي في عرض بهلواني وفني استثنائي.

في حين يجمع عرض الدمى الصينية بين فنون الدمى والتعبير المسرحي، باستخدام دمى ذات تصاميم مفعمة بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى والأغنيات التقليدية، كما يمكن لزوار دبي مول خلال هذه الفترة التعرف على فنون الرسم بالإصبع على راحة اليد التي تعتبر واحدة من أعرق أساليب التعبير الفني والجمالي في الصين.

أقلام

ويمكن للزوار أيضاً المشاركة في ورش عمل الفنون والحرف التقليدية، التي تتضمن أنشطة متنوعة مثل الرسم والتخطيط على راحة اليد، حفر البيض، فن الرسم على المظلات، ربط العقد، إعداد حقائب الحظ الصينية، وإعداد الأقلام الخشبية المحفورة. في حين تحتضن قاعة منطقة الأزياء فاشن أﭬنيو، شجرة الأمنيات العملاقة الحمراء، التي تقدم خلفية رائعة لالتقاط الصور ومشاركتها عبر موقع «انستغرام»، وتقام حولها سلسلة من الألعاب الصينية القديمة، مثل ماهجونغ والشطرنج الصيني.

ترويج

يذكر أن دبي مول يقدم للزوار الصينيين، الذين يستخدمون خدمة «علي باي» (Alipay) للدفع، عدداً من العروض الترويجية، مثل الاستعادة النقدية، والهدايا المجانية عند الشراء، وفرصة استعادة قيمة فاتورتهم كاملة، إضافة إلى الاستفادة من أسعار خاصة على تذاكر دخول الوجهات الترفيهية في دبي مول.