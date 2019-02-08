«رحلة في عالم المذاقات» جديد «دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

يقدّم مهرجان دبي للمأكولات، في دورته السادسة، فعالية جديدة، هي «رحلة في عالم المذاقات»، والتي تقدّم للجمهور فرصاً استثنائية للاطلاع على مختلف فنون الطهو، والمذاقات العربية والعالمية المتنوعة، التي تمتاز بها هذه المدينة العالمية.

ويتعاون مهرجان دبي للمأكولات، مع مجموعة مميزة من الفنادق والمطاعم في دبي، لتنظيم حوالي 100 حدث ونشاط، يتم خلالها تسليط الضوء على مختلف المطابخ العربية والعالمية، ويتألق بها طهاة محترفون طوال فترة المهرجان.

وتتنوع فقرات الفعالية بين حصص تعلم فنون الطهو، وإعداد الوجبات الرئيسة، والجلوس مع أشهر الطهاة أو خوض تجارب طعام مميزة في عدد من المطاعم، وغيرها الكثير. وتتوفر تذاكر فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، بدءاً من أمس، عبر شريك حجز التذاكر الحصري «بلاتينيوم ليست»، مع العلم أن الأماكن محدودة، ولذا، يرجى الإسراع بحجز الأماكن، لضمان المشاركة وعدم تفويت هذه الفرصة الرائعة.