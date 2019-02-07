عطلة نهاية الأسبوع في دبي حافلة بألوان الصين

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن الفعاليات المميّزة والعروض الترويجية التي سوف تشهدها الإمارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة، بما يضمن لسكّان وزوّار دبي قضاء أوقات ممتعة ضمن هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة، علماً بأنّ احتفالات السنة الصينية الجديدة تعتبر من الأحداث والفعاليات التي تندرج تحت تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

«ليغولاند دبي»

تنظّم «ليغولاند دبي» خلال عطلة نهاية الأسبوع أنشطة ممتعة تحمل طابع «ليغو» المميز بمناسبة رأس السنة الصينية، حيث يمكن للأطفال المشاركة في تشكيل الفسيفساء، أو تعليق أمانيهم على جدار الأمنيات، والتنزّه في «شارع المصنع»، الذي سيتمّ تزيينه بالفوانيس التقليدية والأضواء الحمراء.

«دبي فستيفال سيتي مول»

سيحظى الزوّار والمتسوقون في «دبي فستيفال سيتي مول» بفرصة مشاهدة عرض «تخيّل» الحصري والمبهر الذي يجمع بين الليزر والضوء والنار والماء، وسيتم تقديم نسخة خاصة منه بمناسبة السنة الصينية الجديدة. إذ يحتفي هذا العرض الفني الرائع، الذي دخل مرتين سجل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بالثقافة والأجواء الصينية.

«ريڤرلاند دبي»

يمكن للزوّار التوجّه إلى «ريڤرلاند دبي»، المنطقة الترفيهية التي يمكن دخولها مجاناً وتتضمن 35 متجراً ومطعماً، حيث ستتزيّن بالفوانيس الصينية التقليدية ذات اللونين الأحمر والذهبي احتفالاً بقدوم السنة الصينية الجديدة.

«دبي مول»

يمكن لزوار «دبي مول» المشاركة في فعالية الفنون الصينية، والتي تشمل ورشات عمل للفنون والحرف التقليدية المميزة، فضلاً عن الألعاب الصينية، وبرنامج مشوق للعروض الترفيهية الحيّة. كما يمكنهم استكشاف أشكال الفن القديمة في «ساحة النجمة» في المول وكذلك المشاركة بأنشطةٍ متنوعة منها الرسم الصيني بالأصابع وفنّ المظلات والنقش على البيض الخشبي، أو تجريب حظهم في لعبة «ماهغونغ» أو «الداما الصينية» في منطقة الأزياء من الساعة 10:00 حتى 11:00 صباحاً كل يوم.

«أتلانتس النخلة»

يقدّم فندق «أتلانتس النخلة» بدبي فرصة مميزة لقضاء أوقات ممتعة وتسجيل ذكريات لا تنسى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يمكن للزوار التوجّه إلى خليج الدلافين والاستفادة من عرض ترويجي يشمل خصماً بنسبة 25% احتفالاً بحلول السنة الصينية الجديدة.

«دبي مارينا مول»

يكتسي «دبي مارينا مول» خلال عطلة نهاية الأسبوع بطابع من الثقافة الصينية، حيث سيتم تزيينه بالإكسسوارات الصينية التقليدية، كما سيضم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية.

«دبي باركس آند ريزورتس»

تستضيف «دبي باركس آند ريزورتس»، بموقعها الاستراتيجي في منتصف الطريق بين دبي وأبوظبي، سوقاً صينياً يضم معارض تجارية ومعروضات للحرف اليدوية الصينية، وكذلك عروض الأوبرا والأكشاك الفنية الصينية.

القرية العالمية

الى ذلك انطلقت أول من أمس وعلى مدار 4 أيام احتفالات القرية العالمية بالسنة الصينية الجديدة، بإقبال رائع من ضيوف المناسبة، حيث استمتع الأطفال والكبار بالعديد من الأنشطة والفعاليات في ممشى الاحتفالات الجديد هذا الموسم. واستقبلت القرية الحدث بسلسلة من الفعاليات والأحداث للأطفال في ممشى الاحتفالات.

شملت مظاهر الاستقبال الزينة الصينية التقليدية والحرف اليدوية التفاعلية والعروض الثقافية. وتشمل الزينة الصينية المميزة جداراً بطول 10 أمتار وارتفاع 3 أمتار، مزيناً بالكامل بفوانيس صينية مضاءة، وفرص فريدة لالتقاط الصور التذكارية بالأزياء الصينية التقليدية.

كما أديت رقصة الأسد الصينية وعروض الطبول الثقافية، إضافةً إلى عرض تغيير الأقنعة المميز طوال اليوم، مع استضافة مجموعة من الشخصيات الكرتونية الصينية التي تلقى إعجاب المئات من الضيوف. ويمكن للضيوف طوال اليوم أن يتفاعلوا مع الفنانين التشكيليين الصينيين الذين يظهرون مهاراتهم في الرسم على المراوح الورقية الصينية، ورسم أقنعة الأوبرا وثني الحديد لصنع مختلف الأشكال الفريدة وتشكيل مجموعة من المجسمات المميزة من خلال أوراق النخيل.

فن «بيان ليان»

ضمن احتفالية «واو» «جي بي آر» (#WOWJBR)، تستعد «جميرا بيتش ريزيدنس»، الوجهة الأولى في دبي المطلة على الشاطئ من «دبي للتجزئة» لإطلاق احتفاليات السنة الصينية الجديدة، والتعريف بتقاليد الشرق الأقصى الأصيلة عبر سلسلة من العروض الأخاذة والتصميمات المذهلة والفعاليات التي يتمحور موضوعها حول الصين.

وبدءاً من اليوم إلى 9 فبراير الجاري، تزهو المدينة بلونها الأحمر الجذاب في «جميرا بييتش ريزيدنس»، مع انطلاق العروض المذهلة لفن تبديل الوجوه الصيني العريق أو «بيان ليان»، واستعراضات التنين والدمى المرحة، لإدخال البهجة والمرح إلى قلوب الزائرين الصغار وإسعادهم طوال عطلة نهاية الأسبوع.