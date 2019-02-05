«مشاغل» أصحاب الهمم تتألق في معرض العروس غداً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تتألق مجموعة من الأعمال والمشغولات الجاذبة لأصحاب الهمم في الدولة، في مشروع «قلادة» ضمن مشاركة وزارة تنمية المجتمع في معرض العروس 2019 من 6 إلى 9 فبراير الجاري، في دبي بالمركز التجاري العالمي، وذلك من خلال أعمالهم ومنتجاتهم في مشروع «قلادة الأكريلك شوكولاتة تسنيم وجنى للتمور»، ممثلة بـمشاريع «مشاغل». إذ تعد هذه المنتجات علامة محلية بارزة تنافس منتجات عالمية مهمة، ما يضيف إلى رصيد تمكين أصحاب الهمم في مسيرة التنمية المستدامة التي تواصل بها وزارة تنمية المجتمع نحو مزيد من التمكين والدمج المجتمعي.

وتعد «قلادة»، وهي مشغولات فنية من قصاصات الأوراق النقدية، الأبرز من حيث مشاركة وزارة تنمية المجتمع في المعرض، و«قلادة» علامة تجارية لإبداعات عدد من الفتيات من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية في عالم المجوهرات تبرز قدراتهن ومواهبهن الفنية أمام المجتمع وتعزز اعتمادهن على الذات، إذ تتراوح أعمار الفتيات المشاركات في المشروع بين 17- 20 عاماً.

ويمثل مشروع قلادة محطة من محطات تدريب وتشغيل أصحاب الهمم، ويتميز المشروع بمنتجاته الفنية المصنوعة من قصاصات النقود الورقية التي يتم تشكيلها بلمسات ساحرة من وحي وإلهام أصحاب الهمم وبدعم من مصممات إماراتيات مثل عزة القبيسي وشيخة السركال لتصنع أناملهم المبدعة مستقبلهم المهني المشرق الذي يحضّ على المشاركة والعطاء وإثبات الذات.

تنوعويشمل المشروع صناعة أساور وقلادة وبروش و«بزمة»، وهناك منتجات فضة مطلية بالذهب، وفضة مطلية بالريديوم وبروش وبزم وأحجار متنوعة ،أما شوكولاتة «تسنيم» أبرز إبداعات أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع فهي تأتي ضمن مبادرات «مشاغل» أصحاب الهمم، وهي مصنوعة بعطاء الطالبات اللواتي تجاوزن بروح التحدي كل الصعوبات وأنجزن بالإيجابية «تسنيم» حلو المذاق وعذب النكهة وطيب الطعم.

إبداعات وطاقات

وتعليقاً على مشاركة أصحاب الهمم بمنتجات عصرية تضيف خصوصية فريدة لمعرض العروس- دبي، قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع: إن للمشاركة في فعالية معرض العروس قيمة كبيرة معنوياً ومادياً باعتبار أن منصة أصحاب الهمم ضمنه تسلّط الضوء على إبداعات وطاقات إنتاجية أثمرت تصاميم مميزة جسدتها إرادة طلبة من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أهمية دعم الفعاليات البارزة مثل معرض العروس - دبي 2019، لإنجازات يفخر بها الجميع وهي تتحقق بأنامل أصحاب الهمم الذين يحرصون على مشاركة الجميع تصاميمهم الفريدة من المجوهرات والحلويات التي تعكس قدرتهم على المشاركة والعطاء وتكشف النقاب عن إرادتهم الصلبة وإنجازاتهم الكبيرة.