«دبي باركس آند ريزورتس» تفتتح سوقاً صينياً كرنفالياً في «ريفرلاند»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفاء بالسنة الصينية الجديدة للعام الثاني على التوالي، قامت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، بافتتاح سوق الصين الكرنفالي «هلا بالصين» في ريفرلاند دبي في قلب دبي، وقامت دبي باركس آند ريزورتس بإعداد جدول حافل بالعروض الثقافية التقليدية المتميزة بهذه المناسبة، ابتداءً من 1 حتى 9 فبراير الجاري، تشمل التنانين الراقصة وتغيير الوجوه والأوبرا ولصق الشعارات الصينية، علاوة على إقامة سوق الصين الكرنفالي الذي يقدم الأعمال الفنية الصينية المختلفة والحرف اليدوية وغيرها من المنتجات المذهلة.

وقام بافتتاح السوق كل من أحمد الريس، رئيس الشؤون التجارية في دي إكس بي إنترتينمنتس، وجين لي المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بدبي، إلى جانب وفد من كبار الموظفين.