«وسط مدينة دبي».. برامج مستوحاة من أرض التنين

المصدر: دبي - البيان

بعروض الليزر الخاصة وتشكيلة واسعة من الفعاليات المستوحاة من أرض التنين، تحتفل شركة «إعمار» بالسنة الصينية الجديدة التي تبزغ شمسها في 4 الجاري، حيث ستعم الاحتفالات مختلف أرجاء وسط مدينة دبي، التي تعد وجهة مفضلة للزوار الصينيين في دبي.

ومن المقرر أن تبدأ عروض LED على واجهة «برج خليفة»، بصورة طفل صيني يقوم بتزيين زهر الخوخ وتعليق مصباح على شجرة، احتفالاً بالسنة الجديدة. وينضم إليه بعدها طفل إماراتي. ويزور الطفل الصيني وعائلته منزل عائلة إماراتية، مقدمين مغلفات حمراء، قبل أن تحتل رقصات الأسد واجهة البرج، حيث يتبع الطفلان الأسد في رحلة إلى «نافورة دبي» و«برج خليفة». وينتهي العرض بعبارة «سنة صينية جديدة سعيدة» باللغات الصينية والعربية والإنجليزية.

وستشهد «وسط مدينة دبي» أنشطة أخرى، مثل العروض الجوالة على امتداد «برج بلازا» و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، بالإضافة إلى عروض أخرى مستوحاة من المناسبة نفسها في «نافورة دبي»، بينما ينظم دبي مول فعاليات «فن الصين» خلال الفترة من 1 إلى 10 الجاري، لتسليط الضوء على أساليب التعبير الفني الصينية الأصيلة.

المطاعم الموجودة في مختلف الفنادق في وسط مدينة دبي ستقدم خلال هذه الفترة خيارات متنوعة، تتضمن الاستمتاع بقائمة من الأطباق الصينية، بالإضافة إلى أمسيات ذات طابع صيني، مع أنواع خاصة من الشاي والقهوة.