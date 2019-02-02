خالد السويدي يباشر «جري أبوظبي - مكة المكرمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

بعد أيام من إعلانه عن مبادرته «جري أبوظبي - مكة المكرمة»، بدأ الدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحديه غير المسبوق، حيث انطلق، صباح أمس، من أمام مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، تمهيداً لقطع مسافة تبلغ 2070 كيلومتراً، يتوقع أن تستغرق 38 يوماً من الجري المتواصل، أو بالجمع بين الجري والمشي المتواصلين. وعبر الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن فخره بنجله خالد، لإقدامه على خوض التحدي الصعب، مشدداً أن خالد يمتلك من التصميم والطموح ما يؤهله لخوض هذا التحدي وإنجازه على النحو الأمثل.

دعوة

وذكر د. خالد جمال السويدي، قبل انطلاقه، أنه يبدأ هذا التحدي الضخم، متسلحاً بإرادة استمدها من والده، وأنه يدرك تماماً مدى الصعوبات التي سيواجهها خلال التحدي، مشيراً إلى أنه يخطط لقطع ما بين 55 و60 كيلومتراً يومياً في إطار رحلته إلى مكة المكرمة، مرحباً بمشاركة الآخرين له في أثناء الجري حتى ولو لمسافة كيلومتر واحد، وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 10 صباحاً حتى الثانية بعد الظهر طيلة فترة السباق.

وتوجه د. خالد السويدي، بالشكر إلى رعاة المبادرة، ممثلين بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وشرطة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وغيرها.