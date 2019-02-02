السوق الموسمي.. منتجات حسب الطلب

المصدر: دبي ـ البيان

مع عودته إلى حديقة البرج وسط مدينة دبي، يقدم السوق الموسمي، الذي يقام للعام السادس على التوالي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، مجموعة مميزة من المصممين المحليين والعلامات التجارية العالمية، التي تستمر في تقديم منتجاتها المتنوعة من الحلي والمجوهرات واللوازم المنزلية حتى مساء اليوم، حيث يقدم متجر «علامة دبي» خلال السوق تشكيلة من المنتجات التي تتضمن أكواباً وقمصاناً وشموعاً مصمّمة حسب الطلب ومستوحاة من العطور الأكثر شعبية في دبي، في حين تقدم العلامة اليونانية «كارولين سفيدبوم» مجموعة حليّ لافتة مصنوعة يدوياً ومطعمة بقطع من كريستال سواروفسكي. وتعرض مجوهرات هاي ستريت، مجموعة من الحليّ والزينة المصممة خصيصاً حسب الطلب، ومنها عصبة الرأس للعروس، والتي تمتاز بإضاءة تزيد من تألقها في يوم الزفاف، بينما تقدم علامة «خافيير» سوار «لابيس آنغويس» المرصّع بأحجار اللازورد، وهو حجر شبه كريم يمتاز بلونه الأزرق القاني الذي يأسر قلوب الناس منذ العصور الماضية.

مفكرة تقدير

أما علامة «بيردز آند بيز»، فتقدم مجموعات من ملابس الأطفال الأنيقة، بما في ذلك ملابس الشاطئ والسباحة، لأعمار تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 12 عاماً. كما تعرض أيضاً مجموعة نظارات شمسية للأطفال الذين يحبون الأنشطة في الهواء الطلق، بينما تعرض «إيمان هوم» «مفكّرة تقدير»، والتي صممت خصيصاً لمواكبة أسلوب الحياة العصري، حيث تعد المفكرة وسيلة جميلة لتدوين الملاحظات وتسجيل ذكريات العام 2019. وتتضمن رسومات فنية جميلة، بالإضافة إلى 36 صفحة يوميات إضافية.

مزهرية خضراء

في المقابل، تقدم «ريوكو وذا جنتلمان كوميونيتي» مجموعة من منتجاتها المصنوعة يدوياً من الجلد الياباني ذي المظهر الطبيعي، وكذلك علامة «مارمرلاند» التي عززت سمعتها من خلال مجموعاتها الأنيقة التي تتضمن لوازم الحضانة والألعاب الإبداعية، بينما تلبي «نو واي» احتياجات هواة المغامرة، عبر توفير للخيام والمعدات المثالية لرحلات المغامرات خلال موسم الشتاء، وتعرض «أوربان نيست» في جناحها «المزهرية الخضراء» المستلهمة من تصاميم الأوريغامي.

يذكر أن قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق، تضم كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم، نخيل مولز، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني، ومِراس، واتصالات، وفيزا وجمبو، كما تتضمن قائمة رعاة السوق الموسمي كلاً من: مستشفى كينغز كوليدج لندن، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، وكريم، وسبلاش آند بارتي، وريد بل، ودريم دايز.