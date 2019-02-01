«فالكيري» فاغنر تتألق في قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

احتضن فندق قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليلة أول من أمس، أكثر العروض الموسيقية ترقباً هذا العام، حيث عرض مهرجان «بايرويت» الأوبرالي العالمي أوبرا فالكيري للموسيقار الشهير ريتشارد فاغنر.

قدم المهرجان الذي يحمل في تفاصيله الرؤية الفنية للمخرجة كاتارينا فاجنر - ابنة حفيد الموسيقار العظيم ريتشارد فاجنر - العرض الأول لأوبرا فالكيري بطريقة ساحرة، ليبرز كأروع فصول وفعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لعام 2018/‏ 2019، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقد أعرب الحضور من الشخصيات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمن فيهم سفراء دوليون وشخصيات مرموقة، عن إعجابهم الكبير بعرض الأوبرا المذهل الذي تم تصميمه خصيصاً من أجل العاصمة أبوظبي. حيث شارك في العرض أكثر من 100 عازف عالمي منفرد، وعرض فيلم روائي طويل يصوّر القصة الاستثنائية وراء عرض «فالكيري» والمعالم الأساسية التي استلهم منها الموسيقار ريتشارد فاجنر عمله المذهل.