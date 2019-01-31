4 جوائز لطلاب «النادي العلمي» في المسابقة الوطنية بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

شارك طلاب نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم في المسابقة الوطنية للروبوت فيكس للروبوتات التعليمية ضمن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بأبوظبي من 27 - 29 يناير الجاري، وبمشاركة 80 فريقاً في ذلك الفرع من المسابقة.

وتستهدف البطولة تحقيق مستويات عالية من النجاح، اعتماداً على تكنولوجيا البرمجة، وتعزيز المهارات التقنية والشخصية اللازمة للطالب، لتحقيق النجاح المطلوب بالقرن الـ 21، وكذلك خلق روح التنافس البنّاء بين الطلاب والتحدي لإنجاز مهمات محددة.

تنظيم

وتميزت البطولة بالتنظيم وفق المعايير العالمية، والمشاركات القوية، والتدريب التقني العالي، وذلك من أجل تأهيل الطلاب والارتقاء بالجوانب التكنولوجية.

حضر الحفل الختامي للمسابقة الوطنية معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ود. آمنة الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وم. خلفان المراشدة، مدير إدارة تطوير المهارات بالوزارة.

تكريم

وكرّم الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول للبطولة في مهارات الروبوت، وهم: سلطان الزرعوني، وغيث محمد، ومحمد الجناحي، وعبدالله جعفر، وفازت كل من مهرة ماهر، وغلا البلوشي، وميثا الفلاسي، واليازية المنصوري بالمركز الثاني للبطولة، كما حصدن جائزة أفضل تصميم وبرمجة روبوت في البطولة.

وتأهل الفريقان إلى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة في أبريل المقبل، بعد تدريبات مكثفة وتصفيات اكتسبوا فيها العديد من الخبرات.