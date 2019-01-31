دبي تحتفي برأس السنة الصينية عبر برنامج حافل بالفعاليات

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أمس، عن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء الإمارة خلال هذه المناسبة الخاصة، فاعتباراً من 3 إلى 13 فبراير المقبل ستشهد دبي مجموعة من الفعاليات التي ستحتضنها مراكز التسوق، إضافة إلى الاحتفالات الممتعة لجميع أفراد العائلة، احتفالاً بقدوم السنة الصينية الجديدة.

وستستضيف مراكز التسوق في دبي مجموعة من العروض والأنشطة الفريدة التي تستحضر أجواء الثقافة الصينية الأصيلة في دبي، وستبدأ السنة الصينية الجديدة بعرض رائع للألعاب النارية في الساعة 08:00 مساء يوم الاثنين 4 فبراير في دبي فستيفال سيتي مول. ويمكن للجمهور الاستفادة من المطاعم والمقاهي العديدة على طول الممشى.

والاستمتاع بعرض حصري من «تخيل» مخصص لاحتفالات رأس السنة الصينية الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ويجمع بين الضوء والصوت والماء. ويقدّم مول الإمارات 4 عروض ترفيهية مدة كل منها 15 دقيقة كل يوم حتى 13 فبراير، منها أداء مذهل لعرض الأكروبات الصيني، إضافة إلى عرضي الرقص الصيني ورقصة التنين.

فنون صينية

أمّا دبي مول، فسيقدّم برنامجاً حافلاً بعروض الأداء الحيّ ضمن فعالية «الفنون الصينية» التي تستمر حتى 10 فبراير المقبل، وتسمح للضيوف باستكشاف أشكال الفن القديمة في «ساحة النجمة» في المول والمشاركة في أنشطة، منها الرسم الصيني بالأصابع، وفن المظلات أو تجربة حظهم في لعبة ماهغونغ أو غيرها من الفعاليات الرائعة في «منطقة الأزياء».

وسوف تتيح دبي باركس آند ريزورتس لزوّارها فرصة تجربة أجواء الصين من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة الترفيهية في مختلف مناطقها، فمن المأكولات المستوحاة من الصين إلى رقصات التنين والأسواق الصينية الأصيلة، ستكون المتعة مضمونة للجميع خلال الاحتفالات.

وستتزيّن ريفرلاند دبي، المنطقة الترفيهية التي يمكن دخولها مجاناً وتمتاز بفنون عمارتها الفريدة وتتضمن 35 متجراً ومطعماً، بالفوانيس الصينية التقليدية ذات اللونين الأحمر والذهبي بهذه المناسبة.