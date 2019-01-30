«براند دبي» يحتفي بـ«أفضل صنّاع القهوة»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

كرّم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المقاهي المُختارة ضمن مسابقة «أفضل صنّاع القهوة في دبي» التي نُظمت في إطار مبادرة «بكل فخر من دبي» بالشراكة مع «ذا هانتر»، الموقع المتخصص في التعريف بأفضل المطاعم والمقاهي والأنشطة الترفيهية في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال، الذين اختاروا دبي لإطلاق مشاريعهم، وتسليط الضوء على ما يقدمونه من منتجات وخدمات. وقد وقع الاختيار على عدد من مقاهي «نايت جار»، و«بي دي إل كوفي»، و«فارمرز»، و«إسبريسو لاب»، و«هوم بيكري»، و«الخيمي»، حيث ستحظى بدعم «براند دبي»، لتيسير مشاركتها في النسخة المقبلة من مهرجان القهوة العالمي، الذي سيُقام في العاصمة الهولندية أمستردام، مطلع مارس المقبل.

رواد أعمال

وقالت نهال بدري، مديرة براند دبي، إن مسابقة «أفضل صنّاع القهوة في دبي» تأتي ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» التي أطلقها الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي في مطلع العام الماضي، بهدف توفير الدعم اللازم للأعمال الناشئة والشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، بغية تكوين شبكة من رواد الأعمال المتميزين ممن تعكس نجاحاتهم المناخ الداعم لقطاع ريادة الأعمال في الإمارة.

وأضافت بدري، إن المبادرة ترمي إلى الإسهام في الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع الواعد وإمداده بمقومات النجاح من خلال تطوير مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات المصممة لدعم رواد الأعمال أصحاب الفكر المبتكر ومساعدتهم على الوصول إلى آفاق أرحب مليئة بالفرص تعين مشروعاتهم على النجاح والنمو.

ثقة الجمهور

من جانبها، قالت عائشة بن كلّي، تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية - براند دبي، إن الإعلان عن المقاهي المختارة جاء في أعقاب اختتام مسابقة شارك فيها بأصواتهم أكثر من 7000 شخص لاختيار الأفضل من بين 23 مقهى، وأشادت بن كلّي بالمقاهي المختارة لقدرتها على اكتساب ثقة الجمهور بما تقدمه من خدمات ومنتجات على قدر كبير من التميز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية المشاركة في فعاليات خارجية بحجم مهرجان القهوة العالمي لما في ذلك من فرصة مهمة للتواصل مع مختلف مجتمع الأعمال العالمي المعني بهذا المجال.

وكان «براند دبي» قد أعلن عن دعم مشاركة المقاهي المختارة في الحدث الذي يُعد الأبرز عالمياً في هذا القطاع لما يوفره ذلك من مساحة مهمة للتواصل مع جميع أطراف هذه الصناعة من زرّاع وموردين ومصنعين من مختلف أنحاء العالم، ما يعين على توسيع فرص النجاح والتوسّع أمام الفائزين.