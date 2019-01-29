«براند دبي» و«المركز المالي» يدعمان المواهب الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ومركز دبي المالي العالمي، إطلاق حزمة جديدة من المشاريع والمبادرات المُصممة لدعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة ونشر إبداعاتهم على أوسع نطاق، وذلك في أعقاب توقيع الطرفين مذكرة تفاهم بغرض تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة، مع تطابق توجهات الجانبين في الاحتفاء بالإبداع ومنحه المساحة اللازمة كونه أحد المقومات الأساسية للمشهد الحضاري الثري في دبي.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع «أڤينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، ولفيف من الشخصيات العامة والمعنيين بمجالي الفنون وريادة الأعمال والإعلاميين.

دعم المواهب

وبهذه المناسبة، قالت منى المرّي إن هذا التعاون البنّاء وما يشمله من مبادرات جديدة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي ينوي الطرفان من خلالها الإسهام في تعزيز البيئة الفنية والإبداعية في المدينة ورفدها بالعناصر الكفيلة لنموها وتطورها بالشكل الذي يعكس حرص دبي على دعم المواهب الشابة واحتضان الأفكار الابداعية والمبادرات المبتكرة والخلاقة، مشيدةً بالدور المهم لمركز دبي المالي العالمي ومبادراته المتنوعة في دعم الأنشطة والبرامج ذات الطابع الإبداعي.

وأضافت: «يسعدنا بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي الإعلان عن المعرض الفني المفتوح «ون مايل» ضمن «أڤينيو البوابة» ليُشكّل منصة إبداعية توفر للفن والفنانين مساحة أرحب للتواصل مع الجمهور والتفاعل مع الاتجاهات الفنية العالمية وتبادل الخبرات مع مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم مع الاستفادة من المكانة المتميزة التي رسخّها المركز على مدار الأعوام الماضية كونه وجهة لا تُعنى فقط بالمال والأعمال، ولكنها تهتم كذلك ببناء رصيد من أعمال كبار الفنانين العالميين، ومن خلال المعرض المفتوح الأكبر من نوعه في دبي على امتداد نحو 1.6 كيلومتر، سيكون هناك مساحة كبيرة تقدم للجمهور مزيجاً من إبداعات الفنانين الواعدين وكذلك كبار الفنانين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم».

التزام

من جانبه، أعرب عيسى كاظم، عن ترحيبه بالتعاون المستمر والبنّاء مع «براند دبي» في تقديم أفكار تدعم عملية التطوير المستمرة في دبي ضمن أبعادها المختلفة، لاسيما في شقّيها الإبداعي والاقتصادي، وقال في هذه المناسبة: «يندرج تطوير المواهب الإماراتية القادرة على دعم المسيرة الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري في صميم رؤية الإمارات 2021.

وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة بهذه الرؤية ودورنا المنوط بنا لتحقيقها، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه برفد الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال المبدعين بخدمات وتسهيلات فريدة من نوعها، من شأنها أن تضعهم في المسار الصحيح الذي يمكّنهم من الازدهار والنمو».

بيئة داعمة للابتكار

وتابع كاظم: «يوفر مركز دبي المالي العالمي مجتمعاً مزدهراً وحيوياً وبيئة داعمة للابتكار ومساحات تجزئة ذات أسعار تنافسية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الشركات الناشئة وروّاد الأعمال المبدعين، ونحن واثقون من أن هذه المبادرة غير المسبوقة سوف تمكّن المواهب وروّاد الأعمال الواعدين من الشباب الإماراتي من تحقيق الازدهار في «أڤينيو البوابة» والمجتمع الأوسع الذي يحتضنه المركز».

مسابقة «أڤينيو» البوابة

وعلاوة على المعرض المفتوح، ستتضافر جهود «براند دبي» مع مركز دبي المالي العالمي في إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة «أڤينيو البوابة» التي أطلق المركز مرحلتها الأولى العام الماضي، بهدف استقطاب المواهب والعلامات التجارية المحلية من جميع أنحاء الدولة وتمكينهم من تأسيس أعمالهم في «أڤينيو البوابة»، حيث يأتي التعاون في إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة متوافقاً مع أهداف مبادرة «بكل فخر من دبي» التي أطلقها «براند دبي» كذلك العام الماضي؛ بهدف تحفيز وتشجيع مشاريع ريادة الأعمال التي اختار أصحابها إطلاقها من دبي، وتوفير سبل الدعم لها للظهور اللازم الذي يساعدها على توسيع دائرة فرص النمو والتطور المتاحة لها.

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ويعد هذا التعاون المشترك امتداداً لجهود «براند دبي» ومركز دبي المالي العالمي الرامية إلى دعم المواهب الإماراتية الشابة، حيث سيتم اختيار 10 شركات ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» ومنحها مزايا استثنائية تشمل منح الشركات الفائزة قيمة إيجارية مخفضة ورسوم تأسيس مُيسّرة، فضلاً عن توفير الدعم الإعلامي اللازم للتعريف بهذه الشركات وما تقدمه من أفكار ومنتجات مبدعة.

إثراء المشهد الإبداعي

ويدعم التعاون المشترك بين «براند دبي» ومركز دبي المالي العالمي أهدافاً عدة، تتمحور حول إثراء المشهد الإبداعي ورفده بعوامل النمو بما يسهم في نشر السعادة بين سكان الإمارة، اعتماداً على الخبرة الطويلة التي يحظى بها الطرفان بهدف إبراز البعد الإنساني والإبداعي في مسيرة النمو التي شهدتها دبي خلال الأعوام والعقود الماضية كونه من الخصائص المميزة لهذا المدينة التي لا ترضى عن الإبداع بديلاً.

«أڤينيو البوابة».. عنوان للإبداع

يُشار إلى أن منطقة «أڤينيو البوابة» مقامة على مساحة كبيرة تصل إلى 660 ألف قدم مربعة وعلى امتداد 880 متراً، وهي حلقة وصل تربط بين جميع المباني الموجودة بمركز دبي المالي العالمي في كل من مستوى البوديوم والمستويات الأرضية.

واعتباراً من يناير 2019، أصبحت «أڤينيو البوابة» لا تتيح فقط سهولة التنقل من «ماربل ووك» في «حي البوابة» إلى كل من فندق «ريتز كارلتون» و«الفتان كارنسي هاوس»، ولكنها أيضاً أضحت وجهة فريدة من نوعها للتسوق والترفيه والثقافة والفنون تلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية لمجتمع المركز المتنامي الذي يصل عدد العاملين في مؤسساته وشركاته إلى أكثر من عشرين ألف موظف، في حين سيتم الإعلان عن ممرات مشاة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

إضافة استثنائية

يُشكل مشروع «أفينيو البوابة» إضافةً استثنائية للبنية التحتية المتطورة في المركز، ومَعلماً أساسياً من معالم دبي الحضارية كونه يقدم مقاربة متفردة انطلاقاً من جوهره بوصفه حياً مالياً يقدم لمرتاديه وجهة متكاملة بأسلوب عصري ستحتضن أكثر من 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيهية متعددة.