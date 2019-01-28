«حديقة وسط مدينة دبي للأضواء».. استكشاف وإلهام وترفيه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي» أمس، إطلاق «حديقة وسط مدينة دبي للأضواء» التي تتضمن نصباً فنياً حيوياً يجمع بين عناصر الحركة والضوء في «وسط مدينة دبي»، بجوار متاهة مصممة باستخدام أضواء LED لإضفاء البهجة على قلوب العائلات والزوار.

وتمثل «حديقة وسط مدينة دبي للأضواء» وجهة للاستكشاف والإلهام والترفيه بقلب المدينة، حيث ستشهد العروض الحية التي تشجع مشاركة الجمهور من خلال التفاعل مع الأضواء. وتقع الحديقة في «برج بلازا» بإطلالات مباشرة على «نافورة دبي» والعروض اليومية المذهلة التي تشهدها واجهة «برج خليفة».

مرايا وأضواء دوّارة

وتم تنفيذ النصب الفني «فنون وأضواء دبي» بتكليف من «دائرة السياحة والتسويق التجاري»، وهو تركيب يجمع بين المرايا والأضواء الدوّارة، من إبداع مصمم الإضاءة جورج تيلوس الذي يعمل في فرانكفورت وأثينا، ويمكن مشاهدته حتى 13 فبراير المقبل. ويعتبر «فنون وأضواء دبي» جزءاً من مبادرة تشمل كل أرجاء المدينة وتهدف إلى تقديم تجارب تفاعلية فنية جديدة للمقيمين والزوار.

واستلهم النصب الفني فكرته من كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويمثل تركيب «فنون وأضواء دبي» تجسيداً لفكر سموه، وكيفية توظيف الأطياف اللونية لتغيير نمط حياتنا اليومي كمجتمع عصري ومدينة عالمية.

وكان المصمّم المقيم في دبي، جون جوسيفاكيس قد وضع مخطط «فنون وأضواء دبي»، وتعاون بشكل وثيق مع جورج تيلوس لتنفيذ النصب الذي يتناغم مع المشهد المحيط بدءاً بساحة «برج بلازا» وانتهاءً بوظيفته كقاعدة ينعكس عليها مشهد «برج خليفة»

. ويعتبر نصب «فنون وأضواء دبي» الأحدث في سلسلة التركيبات الفنية التي تقدمها «دائرة السياحة والتسويق التجاري» عبر شراكة مع «إعمار للفنون»، المبادرة التي أطلقتها «إعمار» لتقديم تجارب ثقافية وفنية تفاعلية مميزة في مختلف الوجهات السكنية التي طورتها.

تدرجات ضوئية ولونية

ويمكن لسكان وزوار «وسط مدينة دبي» أيضاً الاستمتاع حتى 27 أبريل المقبل، بتجربة «متاهة سيلفانا الضوئية» القائمة على الأشكال الهندسية المثلثية، وهي مبنية من 72 لوح أكريليك بارتفاع 2.20 متر.

ومع حلول الليل، تُنار المتاهة بأضواء LED الساطعة التي تتغير ألوان أطرها الداخلية والخارجية بشكل تدريجي، لتغمر المشاهد بأطياف من الألوان الرائعة. وتعطي هذه التجربة الزائر إحساساً بالوجود في غرفة لا حدود لها، تتداخل فيها التدرجات الضوئية واللونية وتتغير باستمرار.

وستضمن «حديقة وسط مدينة دبي للأضواء»، التي تستقبل الزوار حتى 27 أبريل المقبل، تجربة تحفز الخيال وتقدم فرصة التقاط صور مميزة ومشاركتها عبر «إنستغرام». ومع أكثر من 2000 موقف للسيارات تحت البوليفارد في المنطقة الواصلة بين «برج بلازا» و«دبي أوبرا»، يمكن للزوار الاستمتاع بهذه التجربة الثقافية الجديدة في «وسط مدينة دبي» يومياً ابتداءً من الساعة 05:00 مساءً.