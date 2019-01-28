«دبي باركس» تحتفي بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أجواء لا مثيل لها في «دبي باركس آند ريزورتس»، حيث ستأخذ زوارها في رحلة ساحرة إلى بلاد الصين عبر أجندة فعاليات حافلة بالأنشطة الترفيهية المذهلة، احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة في دبي.

وسيحظى ضيوف «دبي باركس آند ريزورتس» بفرصة التمتع بالعديد من الأنشطة التقليدية في «ريفرلاند دبي» و«موشنجيت دبي» و«ليغولاند دبي» احتفالاً بالسنة الصينية ابتداءً من مطلع فبراير المقبل.

وتبدو ملامح بلاد التنين جلية في «دبي باركس آند ريزورتس»، حيث ستتزين «ريفرلاند دبي»، الوجهة مجانية الدخول التي تقدم تجارب مأكولات وتسوق وترفيه فريدة في أجواء خارجية مذهلة من خلال أكثر من 35 متجراً ومطعماً، في هذه المناسبة بحلة تتألق فيها الفوانيس الصينية باللونين الأحمر والذهبي ابتداءً من 1 حتى 9 فبراير المقبل. كما ستتم إضاءة السماء بالألعاب النارية في 4 فبراير الساعة 8 مساءً.

سوق كرنفالي

وسيتمتع الضيوف بالمسيرات المتجولة والأنشطة التقليدية التي تشمل لصق الأمثال والشعارات الصينية، وهو تقليد صيني أصيل يعود إلى آلاف السنين، وفنون الشاي تشاو داو، وهو احتفال يبرز التناغم ما بين عناصر الشاي والماء والأواني والتحضير والبيئة وما يصاحبها من تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، إضافة إلى السوق الكرنفالي اليومي الذي يستعرض الفنون الصينية التقليدية والحرف اليدوية ومنتجات السوق الصيني الأصيلة.

عراقة وأصالة

مزيج من عراقة الماضي وأصالة الحاضر يطغى على أجواء «دبي باركس آند ريزورتس» خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة، حيث ستحفل طرقات الوجهة بالعديد من الفعاليات الترفيهية المذهلة مثل تاي تشي وتغيير وجوه الأوبرا والرقصات الصينية التقليدية ورقصات التنين يومياً. وسيتمثل أبرز حدث خلال المساء في عرض «دراغون أون ريفر» الذي سيدهش الحضور بالمؤثرات الصوتية المذهلة والأضواء المبهرة والألوان المبهجة، تبدأ أوقات العروض والسوق الصيني من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً.

وسيحتفي «موشنجيت دبي»، الذي يجمع 3 من أكبر ستوديوهات أفلام هوليوود الأسطورية في مكان واحد، تشمل «دريم وركس أنيميشن» و«كولومبيا بيكتشرز» التي تضم مدينة «السنافر» و«ليونزجيت»، بالسنة الصينية الجديدة ابتداءً من 1 حتى 13 فبراير المقبل. وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة التقليدية بصحبة شخصيات الأفلام المفضلة لديهم مثل رقصات التنين، ومسيرة مع «ماستر بو»، و«فلاش موب»، وتناول العديد من المأكولات الصينية الشهية يومياً ما بين الساعة 2 ظهراً حتى 7 مساءً. كما يستضيف «ليغولاند دبي» عدداً من الفعاليات المرحة المستمدة من مكعبات «الليغو» احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة خلال الفترة من 5 حتى 16 فبراير المقبل.