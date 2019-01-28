عرض «بين آند هولي» للأطفال في ضيافة القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ضمن باقتها الزاخرة بالعروض المقدمة للأطفال من كافة الجنسيات، تمكنت القرية العالمية من الحصول على حقوق الملكية الفكرية الحصرية للعروض الحيّة في منطقة الشرق الأوسط للبرنامج العالمي الشهير «بي جي ماكس»، والذي يشاهده الملايين من الأطفال من عمر سنة إلى 10 سنوات حول العالم، بشكل يومي على قناتهم على «اليوتيوب»، إضافة إلى عرض «بين آند هولي»، وهو الأمر الذي يوفر تجربة ترفيهية عالمية المستوى لجميع أفراد العائلة.

عرض تفاعلي

ويعد العرض التفاعلي «بين آند هولي» مع الأطفال في مسرح الصغار، فرصة للالتقاء مع الشخصيات الكرتونية التي يفضلها الأطفال لالتقاط الصور التذكارية المميزة، كما أنه يأخذ الضيوف الصغار في جولة من الخيال والواقع، يعلّمهم مختلف المهارات اليومية وينشر السعادة بينهم، ويقدّم ثلاث مرات يومياً ما عدا يوم الأحد.

وأكدت القرية العالمية أنه إلى جانب عرض «بين آند هولي»، تمتلك القرية حقوق الملكية الفكرية للعروض الحيّة لبرنامج «بي جي ماكس» الشهير عالمياً أيضاً، والذي سينطلق في شهر فبراير المقبل، بالتزامن مع مهرجان الصغار، إضافةً إلى عروض «آنجري بيردز» العالمية، وعروض «غلوبو» شخصية القرية العالمية المحببة للجميع، لتعزز عبر هذه العروض مكانتها كإحدى أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. ولا يقتصر الأمر على العروض الفنية، بل يمتد إلى توفير مساحات ألعاب مجانية، وتعد أهمها الألعاب الإماراتية التراثية التي تقع داخل قرية التراث بالقرب من بوابة كبار الشخصيات وصنعت من مواد طبيعية أولية كالنخل، وتعكس ملامح الطفولة في البيئة الإماراتية القديمة، كما أنها تجذب الأطفال من مختلف الجنسيات. وتوفر القرية العالمية كذلك منطقة رملية لصغار السن من الأطفال من عمر سنة حتى 7 سنوات، ملحقة بألعاب ملونة تمكن زوار القرية من العائلات من الحصول على قسط من الترفيه لأطفالهم، إلى جانب النافورة الصغيرة التي تقع بالقرب من الجناح الإماراتي.

إليسا تحيي حفلاً الجمعة المقبل

يحتفي مهرجان دبي للتسوق بأسبوعه الأخير بتنظيم العديد من الفعاليات المميزة، ومن بينها حفل فني تحييه النجمة اللبنانية إليسا مساء الجمعة المقبل على مسرح القرية العالمية.

يبدأ الحفل الساعة 09:00 مساءً على المسرح الرئيس للقرية العالمية، حيث يمكن للجمهور حضور الحفل ومشاهدة الأداء المتألق لفنانتهم المحبوبة، علماً بأن تذكرة الدخول للقرية العالمية التي تباع بـ15 درهماً فقط للشخص الواحد؛ تتيح لهم فرصة الاستمتاع بهذه الأمسية الرائعة، ومن المنتظر أن تبهج إليسا الجمهور بأداء بعض أشهر أغانيها مثل «أجمل إحساس» و«بستناك».