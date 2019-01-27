أمينة والصغير يمتعان جمهور القرية العالمية بالأغاني الشعبية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

فاجأ مطرب الأغنية الشعبية سعد الصغير جمهور القرية العالمية في دبي، مساء أول من أمس، بنزوله من المسرح ما أثار حماس الجمهور واضطر القائمون على الحفل إلى الاستعانة بسلم لإعادته مرة أخرى إلى خشبة المسرح حفاظاً على النظام، في ظل حضور جماهيري غفير.

وبدأ الحفل الذي يأتي ضمن سلسلة حفلات، بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات بفقرة غنائية للمطربة أمينة قدمت خلالها الشكر الجزيل لدولة الإمارات، وأطلت على جمهورها بـ«لوك جديد»، مرتدية بدلة كلاسيكية من اللون الأسود على حزام وحذاء فضي.

وداعبت الجمهور بكلمات ترحيبية باللغة الإنجليزية العامية قبيل البدء في تقديم أغانيها وأشهرها «الحنطور» و«عاش يا وحش»، كما قدمت أغنية خليجية وحاولت تلبية رغبة الجمهور في بعض الأغاني لمطربين آخرين.

«العنب العنب»

وقدم سعد الصغير عدداً كبيراً من أغانيه خلال الحفل من بينها «العنب العنب» و«الليلة ولعة» «النهاردة فرحي ياجدعان»، وغنى لأم كلثوم وسميرة سعيد وأغاني تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.

وحرص الصغير، الذي قدم كل الفنون الشعبية والرقصات في حفله على التقاط صور سيلفي مع الجمهور، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يحيي فيها حفلاً بهذا الحضور الضخم وأنه غير مصدق ذلك، لافتاً إلى أنه متحمس جداً للقاء جمهور القرية العالمية وأنها ليست المرة الأولى التي يقيم فيها حفلاً في دبي، إلا أنها المرة الأولى التي يشهد فيها هذا العدد الكبير من الجمهور.

ونشر «الصغير» فيديو من الحفل، موجهاً الشكر للجمهور، معرباً عن سعادته البالغة، وعلق عليه عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: «اللهم لك الحمد حفلة كانت جميلة جداً، كنت مبسوطاً- وأنا معكم- جداً، أهل دبي وجميع الدول العربية التي كانت في الحفل، كل الشكر على الحضور الكبير والشكل الجميل».

وأضاف: «أحب أشكر مسؤولي الحفل والتنظيم الرائع بجد وشكراً جمهوري المحترم، بالنسبة لي إخواتي وأصحابي قبل أي شيء وشكر خاص للقرية العالمية، بجد حاجة محترمة تشرف أهل دبي».