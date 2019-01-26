القرية العالمية تعزز السعادة العائلية بعروض «كرنفال»

المصدر: دبي ـ البيان

تجارب جديدة، تفيض بالمغامرة تقدمها القرية العالمية لزوارها، والتي تأتي في إطار تلبيتها كافة طلبات الضيوف، بهدف تعزيز القرية العالمية وجهة للسعادة العائلية. وفي الوقت الذي تشهد فيه أجنحة القرية إقبالاً جماهيرياً عالياً، أطلقت إدارتها، أمس، عرضاً حصرياً لضيوفها يخوّلهم الاستمتاع بكافة الجولات الترفيهية التي تستضيفها منطقة الألعاب «كرنفال» لعدد غير محدود من المرّات في كل يوم، والاستمتاع بأكثر من 30 جولة ترفيهية وأكثر من 30 لعبة مهارة وأكثر من 100 لعبة فيديو طوال اليوم، إضافةً إلى عرض السيرك الكلاسيكي الجديد هذا الموسم. العرض الجديد جاء بهدف تقديم تجربة ترفيهية مليئة بالتشويق، حيث تنال منطقة الألعاب كرنفال شعبية كبيرة بين روّادها من مختلف الأعمار وتقدّم لهم تجارب ترفيهية شيّقة وحصرية، إضافةً إلى مجموعة من المنافذ الترفيهية التفاعلية.

أجواء

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «نحرص دائماً على دراسة جميع الآراء والمقترحات التي نستقبلها من ضيوفنا بما يعزز من تجربتهم ويزيد من سعادتهم أثناء زيارتهم لنا، وقد لاحظنا حرص ضيوفنا على الاستمتاع بتجربة جميع الجولات التي تستضيفها منطقة كرنفال. وتشهد منطقة الألعاب كرنفال في القرية العالمية إقبالاً كبيراً من ضيوفنا لما توفره من تجربة ترفيهية شيّقة لجميع أفراد العائلة في وسط أجواء من الفرح والسعادة من خلال الجولات الترفيهية وألعاب مهارة وألعاب الفيديو المميزة ومجموعة من المنافذ التفاعلية الفريدة». وأضاف: «يعد عرض أساور كرنفال الأول من نوعه في القرية العالمية تلبيةً لمقترحات الضيوف، نتيح لهم من خلاله فرصة الاستمتاع بتجربة غير محدّدة المرات لجميع الجولات الترفيهية في منطقة الألعاب كرنفال، والتي تضم الجولات العائلية وجولات الأطفال وجولات السرعة وتحدّي الجاذبية».

مناظر

وتضم منطقة الألعاب كرنفال هذا الموسم عجلة العالم الجديدة كليّاً والتي يصل ارتفاعها إلى 60 متراً، تمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجمل المناظر للقرية العالمية ودبي لاند. كما تمت إضافة 6 جولات جديدة هذا الموسم تضم «هونولو لووب» التي ترتفع إلى 65 متراً، و«أثيناس سلينغ شوت» اللتين تحظيان بشعبية كبيرة بين الضيوف لما تقدمانه من تجارب تتحدّى الجاذبية. كما تشهد خيمة السيرك في منطقة الألعاب كرنفال إقبالاً ملفتاً من الضيوف لمتابعة عرض «سيركس سيركس» الجديد، الذي يشارك في تقديمه أكثر من 20 من محترفي السيرك العالميين.

120

يمكن لضيوف القرية العالمية الحصول على أساور كرنفال الخاصة بالعرض من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة في منطقة الألعاب كرنفال مقابل 120 درهماً للسوار الواحدة، علماً بأن العرض يستمر مدة 5 أيام تبدأ من اليوم ويستمر حتى الأربعاء المقبل.