فنون ومنتجات متنوعة في السوق الموسمي

المصدر: دبي - البيان

بمزيج متميز من أعمال مصمّمين ناشئين من الإمارات والمنطقة والعالم، تتبدى فيها للمسات الفنية الفريدة وبانوراما الثقافات، يعود السوق الموسمي، الذي يعد أحد أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، إلى حديقة البرج، وسط مدينة دبي، حيث يقدم في دورته السادسة والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل، منتجات حصرية متنوّعة، تشمل الأزياء والمجوهرات والحلي، بالإضافة إلى منتجات منزلية، والتي تتناسب مع متطلبات العائلة.

كما يمكن لزوار السوق ضمن فعاليات المهرجان، والذي تضم قائمة رعاته مستشفى كينغز كوليدج لندن، والمركز الميكانيكي للخليج العربي وكريم وسبلاش وبارتي وريد بل ودريم دايز، تذوق أشهى الأطباق في المدينة والاستمتاع بمشاهدة العروض الترفيهية الحيّة كل يوم، وهو ما يجعل هذه الفعالية أفضل طريقة للتمتع بأجواء الشتاء الرائعة في المدينة.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني، مِراس، واتصالات، وفيزا وجمبو.