تراث «همبرتو» الصيني البيروفي يزين منصات الأزياء

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

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الحوار بين الثقافات وحيوية وحراك الشعوب وتلاقيها، قضايا تبرز بتأثير وحضور قويين في مفردات حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يتجسد فعلياً في محاور التصاميم والأزياء المختلفة، التي حرصت على سرد الحكايات من تراث الشعوب والتقائها، وهو ما يميز دار كينزو، وتاريخها العريق، والتي اختارت لهذا الموسم، التركيز على تصاميم مستمدة من تراث «همبرتو» الصيني البيروفي، وشعب «توسان»، الذي جاء أجداده من مقاطعة غوانغدونغ، ليستقر هؤلاء في بيرو في القرن التاسع عشر، وقد أصبح تعدادهم اليوم بالملايين.



قوة تعبيرية



وفى السياق، تحوّل التصاميم الفريدة انتشار التقاليد الآسيوية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، إلى قوة تعبيرية ثقافية ملموسة وحيوية، إذ يختلط هذا التبادل الغنيّ والمتنوّع للقصص، وعبر دلالات وجماليات أصناف التصاميم، مع الواقع المعاصر للحياة الجبلية، حيث تدفع الظروف القاسية، كلاًّ من الرجال والنساء، إلى وضع طبقات من الأقمشة ذات طابع عرقي بألوان زاهية، مع ملابس عصرية ومدروسة.

وعملياً، تتوافق دراما تشكيلة ألوان منطقة الإنديز (من كوسكو إلى ماتشو بيتشو)، مع أكوام من الأنسجة المكسوة بالوبر، ولمسة من الرقي الباريسي. وبالتعبير عنها في عرض «أياهواسكا» (Ayahuasca) الخيالي، من إعداد الفنان بابلو أمارينغو، تثير هذه المجموعة حب الاستكشاف.



أقمشة عازلة



وضمن المجموعة النسائية في هذه التصاميم، تتميز احتياجات وملابس التنزه على الأقدام بلمسة أنثوية نابضة حيوية، حيث تبرز الأقمشة العازلة والناعمة (polar fleece) الملتفة، وتتمتع شرائط عريضة من النايلون المقاوم للماء، بحجم أكبر قليلاً مع ثنايا واسعة.

وبوحي من استيراد الأرز إلى بيرو، تظهر على القطع من قماش محبوك ومعاد تدويره، كتابة فنّية خاصة..كما حازت تنانير «البوليرا»، والتنانير الضيّقة، على معالجة تقنية، وتظهر عليها أربطة وتترافق مع قمصان بياقة عالية، أو بجيب ظاهر بمجموعات متناغمة، فيما يشرق جلد رقيق بأشكال فضفاضة من المعاطف والقبعات والواقية من المطر، ويُعطي جاكار من فراء غير طبيعي أشعث، تأثيراً لطبعة خشبية وأنماط مربعات صغيرة وكبيرة.



تصاميم

إكسسوارات تشكل مفاهيم أناقة جديدة ومبتكرة

التحرر من الأفكار النمطية والسعي نحو الابتكار وإعادة اكتشاف الذات كان شعار «امباريو ارماني» في تصميم مجموعة أكسسوارات موسم الخريف والشتاء 2019، بدءاً من النظارات، التي تربط الأشخاص حول مظلة الأناقة رغم اختلاف أذواقهم.

وخلال الحملة الخاصة بإطلاق المجموعة الجديدة، تم انتقاء وجوه مختلفة لأشخاص عاديين من الشوارع من كل أنحاء أوروبا، وقد تم البحث عن وجوه جديدة تعمل على ترويج خط الإنتاج الجديد، من خلال التعاون بين العلامة التجارية و«راديو اوتومات»، وهي محطة بث عبر الإنترنت ومستقلة داخل شاحنة موسيقية تطوف إيطاليا وأوروبا، وتتوقف في المدن الكبيرة، بالتزامن مع تواجد مهرجانات وفعاليات عامة، كونها فرصة مناسبة للبحث عن الوجوه المرشحة، والتي تتناسب مع توجه العلامة التجارية التي تواكب نمط الشارع.

إصدار

ساعة يد تمزج القوة والجاذبية

الجمع بين القوة والأناقة ركيزة وجوهر ساعة اليد «تيسوت لافلي سكوير»: « Tissot Lovely Square» الصغيرة، التي تعيد بقالبها الأنثوي وأبعادها الرقيقة موضة الستينيات، حيث تتميز بجرأة تصميمها المربع، بينما يتميز قرصها الذي يعرض الدقائق إلى جانب الساعات، بالجاذبية التي تتناغم مع ملابس المرأة المتميزة. ويتوافر التصميم بسبعة إصدارات، وبعيداً عن مسايرة الموضة، يمثل هذا الإصدار خطوة جريئة، كونه يبرز الجانب الإبداعي بصيغة وأسلوب حيويين.

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