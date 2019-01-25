فعاليات دبي في فبراير٫٫ بانوراما حافلة بالفنون

المصدر: دبي - البيان

لا تكفّ دبي عن مفاجأة زوارها والمقيمين على أرضها، عبر ما تقدمه لهم من فعاليات وأنشطة تتأرجح بين الموسيقى والفنون، والتي تعكس بعضاً من ملامح المشهد الثقافي الممتد في دبي، لتمنح من خلالها سكان الإمارة تجربة فريدة، قادرة على أن تسكن طويلاً في ذاكرتهم، ومع بداية 2019، تطل دبي بقائمة فعاليات طويلة تمتد على الربع الأول من العام الجاري، ترضي من خلالها أذواق كافة زوارها على اختلاف مشاربهم.

منذ افتتاحها، تحولت دبي أوبرا إلى جزء رئيسي في المشهد الثقافي في دبي، ووجهة رئيسية لعشاق الفن الأوبرالي والموسيقى، وها هي تستعد حالياً لاستضافة العمل المسرحي الشكسبيري «عطيل»، الذي سيعرض على خشبة الأوبرا خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير المقبل. «عطيل» تعد من أبرز مسرحيات شكسبير، التي عرضت في لندن، وحصلت على الكثير من الإشادة خلال جولتها العالمية، حيث ستكون دبي جزءاً منها، إذ سيقدم فيها ريتشارد توايمان المسرحية النابضة بالحياة على مدار ثلاثة أيام.

جاكسون

في مارس المقبل، يسافر العرض الحيّ «ثريلر لايف» من منطقة وست أند في لندن، إلى دبي، ليقدم شيئاً من أرشيف المغني الراحل مايكل جاكسون الممتد على 45 عاماً، ويتضمن موسيقى السول والديسكو والبوب والروك، وعلى مدار 10 سنوات، قدمت «ثريلر لايف» في أكثر من 4000 عرض، احتفت بالمسيرة الفنية لملك البوب العالمي مايكل جاكسون، حيث يمكن لعشاقه في دبي وخلال الفترة من 26 إلى 30 مارس المقبل، الاستمتاع بقائمة من أشهر أغنياته، التي تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

نجوم

خلال منتصف الشهر المقبل ستكون دبي على موعد مع مجموعة من ألمع نجوم الدورة السادسة لمهرجان «ريد فيست دبي»، التي تقام على مدار يومين على مسرح مدينة دبي للإعلام، حيث يشارك في هذه الدورة أبرز مشاهير البوب والروك والموسيقى الإلكترونية في مكانٍ واحد في الهواء الطلق. ومن ضمن الأسماء المشاركة لهذا العالم: «ماكلمور، وكاميلا كابيلو وجاكس جونز، ودي جي سنيك و جي-إيزي». ويتخلّل الفعالية أيضاً مجموعة من أكشاك الطعام والنشاطات التفاعلية والترفيهية المتنوعة.

أما عشاق موسيقى الجاز فسيكونون على موعد آخر مع نجوم مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ17 في 20 فبراير المقبل، على مسرح مدينة دبي للإعلام، وتستمر على مدار 3 أيام، يتخللها حفلات لنجوم الجاز والبلوز المحليين والعالميين وعلى رأسهم: سنو باترول، وآر آند بي كوين اليكيا كيز، وفرقة الجاز البريطانية Jamiroquai.

اكتشاف

استطاع مهرجان دبي للمأكولات منذ انطلاقته أن يصبح واحداً من أنجح وأكثر المهرجانات المحببة لدى المقيمين في دبي، حيث يتسنى للزوار اكتشاف المطابخ العالمية وأشهى الأطباق لدى الشعوب المختلفة. المهرجان يمتد من 21 فبراير حتى 9 مارس المقبلين، ويقام في مناطق مختلفة من دبي، ويشهد تنظيم مجموعة من ورش العمل التي تتيح إمكانية تعلُّم الطبخ على يد أمهر الطهاة العالميين وغيرها الكثير من الأنشطة المرحة والممتعة في آنٍ واحد.