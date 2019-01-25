عروض «دبي للتسوق» النارية بـ 3 وجهات نهاية الأسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

مع عطلة نهاية الأسبوع، ترتفع وتيرة فعاليات ومفاجآت الدورة الـ 24 لمهرجان دبي للتسوق، التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يقدم المهرجان لزوار دبي، فرصة مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء دبي، في ثلاث وجهات رائدة للتسوّق والترفيه، حيث تنطلق العروض النارية في الساعة الثامنة مساء في منطقة «ذا بيتش»، التي تعد وجهة شاطئية عصرية، وتقع مقابل منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، فيما تتواصل الألعاب النارية في الثامنة والنصف مساء في منطقة السيف المطلة على خور دبي، ليكون ختامها في الساعة التاسعة ليلاً، في فضاء منطقة «لا مير» الواقعة في شارع جميرا.

فرص ربح

ملامح السعادة التي يرسمها المهرجان على ملامح زوار دبي، لا تتوقف عند حدود الألعاب النارية فقط، وإنما يحمل المهرجان بين فعالياته الكثير من فرص الربح خلال عروض الألعاب النارية، فعند إنفاق مئتي درهم في أي من تلك الوجهات، سيمنح للمتسوقين فرص الدخول في السحب للفوز كل أسبوع، بواحدة من 30 بطاقة هدايا تابعة لمراس القابضة.

رعاة

يذكر أن قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق، تضم كلاً من طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلاً من فيزا وجمبو.