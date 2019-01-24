«برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» ينطلق 20 مارس

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أعلن المكتب الثقافي لسموها، بالتعاون مع آرت دبي، عن انطلاق النسخة السابعة من «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» في الفترة من 20 إلى 23 مارس المقبل في معرض آرت دبي.

وتعقد ورش العمل الفنية المُخصصة للأطفال والشباب، ضمن البرنامج، بإشراف الفنانة الأمريكية سالي كورسيو تحت شعار «ابتكار عوالم جديدة»، بهدف توفير فرص تعليمية فريدة لهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الفنية والإطلاع على وسائل إبداعية جديدة تثري ثقافتهم الفنية.

ويمثل البرنامج جزءاً من التزام المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتشجيع المواهب الفنية الصغيرة والشابة وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ما يسهم بدوره في إثراء المشهد الثقافي والفني في الدولة.

عوالم مبتكرة

وستقود الفنانة سالي كورسيو الأطفال والشباب المشاركين في ورش العمل الفنية لاستكشاف مناظر من الطبيعة الخلابة ومن معالم المدينة والتعبير عنها بأعمال فنية إبداعية ومبتكرة، مما يسمح لهم بإنشاء عوالم من صنع خيالهم الخاص، حيث تهدف كورسيو من خلال هذا المشروع إلى تحفيز روح الابتكار.

وكذلك تشجيع الصغار على استكشاف كيفية استخدام المواد المختلفة مثل الخرز الملون والكرات وأدوات تنظيف الأنابيب والأغطية الزجاجية والبلاستيكية وغيرها من المواد المعاد تدويرها لإنشاء عوالم جديدة واستعمالها لتقديم مناظر لمدينة ذات مقاييس مختلفة برؤية تهدف لتطوير الأفكار القيمة من خلال مجموعة من الابتكارات الفنية والعملية.

تربية فنية

وأكدت المها البستكي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على النجاح اللافت الذي حققه «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» خلال السنوات الست الماضية وأضافت:

«إن حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على ترسيخ أهمية الجانب الفني لدى الأطفال والشباب في الدولة يتجلى في مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات والبرامج المبتكرة التي يطلقها وينظمها المكتب الثقافي لسموها على مدار العام، ومن أهمها برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار الذي ننظم نسخته السابعة بالتزامن مع آرت دبي».

وأضافت البستكي: «وصلنا إلى 6 دورات ناجحة من البرنامج، تعاونا فيها مع فنانين عالميين يتمتعون بخبرة متميزة في مختلف أنواع الفنون، بهدف نقل خبراتهم ومعارفهم إلى الأجيال الجديدة، ما يسهم في تنمية مهاراتهم وإبراز طاقاتهم الإبداعية خلال ورش العمل المشتركة والوصول بهم للمحافل العالمية مثل آرت دبي.

ويسعدنا استضافة الفنانة سالي كورسيو، باعتبارها المشرفة الرئيسية لنسخة عام 2019، ونتطلع إلى رؤية إبداعاتها وروح الابتكار التي ستحفز الأطفال والشباب المشاركين في ورش العمل».

روح الابتكار

ومن جانبها، قالت سالي كورسيو المشرفة الرئيسية على البرنامج: يسعدني أن يتم اختياري لأكون المشرف الرئيسي للنسخة السابعة لهذا البرنامج الريادي المرموق الذي يأخذ بيد الأطفال والشباب ويحلق بهم نحو آفاق فنية متقدمة، مضيفةً: أتوق للعمل مع الأطفال والشباب وإنشاء عوالمهم الصغيرة كما يتخيلونها، فورش العمل ترتكز بشكل أساسي على عنصر الخيال وتحفيز روح الابتكار.

ورش عمل

تشتمل النسخة 7 لبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار على ورش عمل فنية وجولات استكشافية للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عاماً، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى عدة مدارس مختارة لإقامة ورش فنية فيها، ضمن مبادرة «الفن في المدارس»، الهادفة إلى تنمية الحس الفني لدى الطلبة واكتشاف الموهوبين منهم.