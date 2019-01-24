«دبي للتسوق» في عطلة نهاية الأسبوع.. شعر وفنون

المصدر: دبي - البيان

تحفل عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الأخير من مهرجان دبي للتسوق بطيف واسع من الأنشطة الترفيهية والفنية والاحتفالات النوعية والأسواق الحرفية وعروض "لوني تيونز" للأطفال التي تنثر البهجة وترسم الفرحة على وجوه زوار: «وجهة السيف، ابن بطوطة مول، قاعة الشيخ راشد، وجهة لا مير، وسيتي ووك».

وتضم الفعاليات، التي تتواصل حتى الثاني من فبراير المقبل، معرض شوارع العالم، وعرضاً حيّاً للإعصار تاز، وأمسيات شعرية، وعروض ألعاب نارية، وواحة السجاد.

198 لقطة على الخور

وتنتظر زوّار وسكان دبي 198 صورة التقطها المصور الهولندي جيروين سولفز، ويستضيفها معرض صور من شوارع العالم تحت عنوان «ترابط الإنسانية» في وجهة السيف على ضفاف خور دبي. ويمتد المعرض على مسافة 1.8 كيلومتر، ويحتضن صور التقطها سولفز على مدى سبعة أعوام من أسفاره حول العالم.

كما يضم أربع مشاركات فائزة في مسابقات جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، فضلاً عن مجموعة صور تجسّد «روح دبي»، وعدد من المدن الأخرى التي زارها المصور الهولندي.

إعصار تاز

وسيكون زوار ردهة الصين بابن بطوطة مول اليوم على موعد مع البهجة التي ينشرها الإعصار تاز من لوني تيونز، إذ تحفز هذه الشخصية المرحة، التي تسبّب الفوضى أينما حلّت، جميع أفراد العائلة على الغناء والرقص ضمن ثلاثة عروض يومية تفاعلية، وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.

أمسية عالمية

وتعود أمسية كافي ساميلان وموشارا للعام الـ17، لتقدّم لزوار وسكان «دانة الدنيا» فرصة حضور أمسية شعرية والإصغاء إلى شعراء محليين وعالميين في قاعة الشيخ راشد اليوم، وتصادف هذه الفعالية السنوية اليوم الوطني لجمهورية الهند، وسيجري بثها مباشرة عبر 92 دولة من المدرسة الهندية الثانوية بدبي.

موسيقى جوالة

فيما تنظم وجهة «لا مير» برنامجاً حافلاً بالمتعة والترفيه للعائلات خلال مهرجان دبي للتسوق، يشمل فعاليات ترفيهية مميزة وعروضاً للألعاب النارية كل خميس وجمعة، فضلاً عن عروض موسيقية جوالة. كما يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بأنغام من منسق موسيقى على الشاطئين الشمالي والجنوبي.

بينما تنتظر هواة قرع الطبول الصغار ورش تعليمية كل جمعة وسبت في الرابعة حتى السادسة مساءً على الشاطئ الشمالي من «لا مير». ولم تغفل «لا مير» الأطفال الذين يفضلون الفنون والحرف اليدوية، إذ توفر لهم فرصة لإطلاق العنان لإبداعهم من الخامسة حتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع على الشاطئ الجنوبي.

أسرار السجاد

إلى ذلك، تعود فعالية «واحة السجاد» لتعلم الزوار أسرار صناعة السجاد من كبار الحرفيين والاستماع إلى الخبراء، فضلاً عن مشاهدة معارض للسجاد اليدوي النادر، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالألعاب والمرح في المناطق المخصصة لذلك، إضافة إلى عروض ترفيهية عدة تتواصل حتى 14 فبراير المقبل.

حرفتي ثروتي

وتنظم هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالتعاون مع جمارك دبي، الدورة التدريبية «حرفتي ثروتي»، ضمن فعالية واحة السجاد، بهدف التمكين المالي للمواطنات وتزويد 27 سيدة بمهارات حرفية في صناعة السجاد، ما يتيح لهم القدرة على بدء مشاريع صغيرة ودخول سوق العمل.

وستكمل المتدربات 45 ساعة تدريبية معتمدة في مقر المعرض لتعلم مهارات الحياكة باستخدام النول والسدو الإماراتي، وتم اختيار تصاميم فنية لمواقع سياحية جاذبة في الدولة ليجري استخدامها كنماذج عمل لكل سيدة، بحيث تكمل كل متدربة حياكة لوحة فنية مع اكتمال فترة الدورة.