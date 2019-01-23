معرض للساعات التاريخية أمام نافورة دبي لـ «كارتييه»

المصدر: دبي - البيان

أجواء فاخرة متميزة ومستوحاة من روحية القرن الـ 20 ، عنونت معرض «سانتوس دي كارتييه»، الذي بدأت فعالياته أخيرا مع انطلاق برامج مهرجان دبي للتسوق، قرب نافورة دبي في دبي مول، حيث تقدم معه علامة كارتييه، الفرنسية البارزة في عالم الحلي والمجوهرات والساعات الفاخرة، بشكلٍ جديد وجريء، لجميع عشاق الساعات الفاخرة، عروضاً نوعية لتصاميم عريقة وجاذبة من الساعات، وذلك احتفالاً بصنع أول ساعة يد صُممت من قبل شركة «ميزون كارتييه»، التي استوحت تصميمها من ساعة اليد التي صممت، خصيصاً، للمخترع البرازيلي ألبرتو سانتوس دومون حتى يتمكن من معرفة الوقت أثناء قيادته للطائرة.

ويوفر المعرض، بفضل موقعه المعرض الاستمتاع بالعديد من التجارب المميّزة، ومن أبرزها مجسّم لطائرة «ديموزيل» الشهيرة من طراز «سانتوس دومون»، والمعلقة في منتصف هيكل شبكة أسلاك من «كارتييه».