«هيئة الثقافة» تنشر «أنغام السعادة» في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» عن إطلاقها مبادرة موسيقية نوعية للعزف على البيانو ومجموعة من الآلات الموسيقية الكلاسيكية الأخرى، في مطار دبي الدولي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «أنغام السعادة» الذي تنظم من خلاله العروض الفنية والموسيقية، لتشمل ثقافات مختلفة من شتى بقاع العالم، من أجل نشر السعادة بين المواطنين والمقيمين وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش، وذلك عبر تقديم فقرات موسيقية بشكل يتناسب مع أذواق الجمهور.

وقال حكم الهاشمي، مستشار الثقافة والتراث في الهيئة: «تكمن أهمية المشروع في نشر الوعي الثقافي والفني في كل مكان في إمارة دبي، ويعتبر مطار دبي الدولي الواجهة الأساسية التي تجمع كل شعوب العالم في مكان واحد، حيث إن هذه المبادرة تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته لنشر روح التسامح وقيم احترام ثقافات الشعوب الأخرى.

وتابع: «تزداد قيمة المبادرة لتنظيمها بطابع مبتكر يعتمد على العروض الإبداعية التي يشارك بها الشباب ومشاهير الفن، لإثراء أجواء دبي بفنونهم عن طريق الموسيقى بأنواعها المختلفة، كونها تعدّ لغة عالمية توحّد الأمم والشعوب».

شراكة

وتعكس المبادرة الجديدة التي أطلقت العام الماضي، التي تقام للمرة الأولى على مدى شهرين كاملين، الدور المتواصل الذي تقوم به «دبي للثقافة» لتفعيل الحراك الفني بالتعاون والتنسيق مع مطارات دبي بشكل خاص، حيث يمثل هذا الجانب التعاون بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وعقد شراكات فنية ذات قيمة عالمية.

3 فترات

وسيتضمن برنامج المبادرة مجموعة من العازفين المحترفين لتقديم نغمات موسيقية بالعزف على آلات البيانو والكمان والساكس والتشيلو طوال أيام الأسبوع، حيث سيتم تقديمها على 3 فترات، ستكون الأولى في الصباح الباكر من السابعة حتى العاشرة صباحاً، والثانية من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً وفي الفترة الثالثة ستكون من الساعة 11 ليلاً حتى 2 بعد منتصف الليل.

يُشار إلى أن دبي للثقافة أطلقت مشروع «أنغام السعادة» في العام الماضي 2018، لدعم وتشجيع الدور الثقافي والفني في الارتقاء بالوجه الحضاري لكافة مؤسسات الدولة الاجتماعية والثقافية والفنية، والقيام بدور فعّال وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في تنفيذ المبادرات الفنية والاجتماعية والوطنية التراثية، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات. وتتطلع الهيئة من خلال هذا المشروع إلى الإسهام نشر السعادة مع أنغام الموسيقى على اختلاف الثقافات الموسيقية.

ويساعد المشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من خلال تعزيز السياحة الثقافية في دبي والدور الثقافي والفني والترويج له على الصعيد المحلي والدولي. ويسهم أيضاً في زيادة نسبة عدد منصات دبي للثقافة الفنية، وزيادة عدد الزوار لتحقيق نسبة سعادة عالية، بالتوازي مع زيادة عدد الأنشطة والبرامج الثقافية والتراثية، وخلق شركات جديدة مع الجهات المؤسسات المختلفة، والترويج والتسويق للمناطق التاريخية في إمارة دبي.

يُذكر أن دبي للثقافة تلتزم بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومُستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.