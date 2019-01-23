«واحة السّجاد» في ضيافة «مِراس» 3 سنوات متتالية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «مِراس» واللجنة المنظمة لمعرض «واحة السجاد» في «جمارك دبي» اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات، تقضي باستضافة وجهات مراس للمعرض 3 سنوات متتالية، ويأتي ذلك عقب الافتتاح الناجح للدّورة الـ24 من معرض «واحة السجّاد»، أخيراً، في «سيتي ووك».

وبموجب الاتفاقيّة، تستضيف «مِراس» الدورات الثلاث المقبلة من مهرجان السجّاد السنوي المنتظر والأشهر في دبي، في إحدى الوجهات التابعة لها، والتي تتضمن: «السّيف»، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، و«لا مير» و«ذا بييتش».

أصالة

وتعليقاً على خطوة توقيع الاتفاقية بين الجانبين، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن حياكة السجّاد جزء أصيل من الثقافة والتراث العربي ويعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد.

ولطالما بقيت صناعة السجاد العربي اليدوّي وجودته وجماله وتصاميمه الرائعة حكاية تروى على مر العصور، ولهذا السبب يحرص الجامعون على اقتناء هذه القطع من حول العالم. ونسعى من خلال معرض «واحة السجّاد» والفنون إلى توفير أفضل تشكيلة عالمية من السجّاد المحاك يدوياً لجمهور المهتمين في دبي. ويسعدنا جدّاً أن نتعاون مع «مراس» في هذا المشروع، ونأمل أن تعزز هذه الشراكة من سمعة المهرجان وتقدير قيمته».

تراث

ومن جهته، قال عبدالله الحباي، رئيس مجموعة «مِراس»: «ينصبّ تركيزنا في «مِراس» على تقديم أفضل ما يقدّمه العالم لسكان دبي وزوارها. وأضاف: «واحة السجّاد» هو أحد أهم المهرجانات العالمية القليلة التي تهتم بصناعة السجّاد اليدوية، والتي تحتفي بتراث النسيج وجمال وتفرد المهارات الحرفية في منطقتنا.

ونحن فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية التي تتيح لنا استضافة هذا المهرجان الفريد الذي يحظى بشهرة واسعة لما يلعبه من دور مهم في تنشيط تجارة السجّاد وجذب كبار المصنعين والمستثمرين حول العالم، تزامناً مع تطور دبي وازدهارها كواحدة من الوجهات السياحية المفضلة في العالم».

15000

وتقام الدورة الرابعة والعشرون من معرض السجّاد والفنون لغاية 14 فبراير 2019 في «سيتي ووك»، على مساحة 3100 متر مربع، وسيضم المعرض أكثر من 15000 قطعة سجاد من دول عدة، كالصين والهند وباكستان وتركمانستان وغيرها، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار درهم إماراتي. وتقوم 15 شركة سجّاد تتخذ من دبي مقراً لها، بعرض وبيع أجمل قطع السجاد من حول العالم بأسعار مخفضة. وتشمل تشكيلة المعرض من السجّاد المصنوع يدويّاً، قطع سجاد من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، كما يستعرض المهرجان قطع سجاد محاكة محلياً.

قطع نادرة

وتتخلل المعرض عروض رائعة لقطع نادرة من السجاد المصنوع يدوياً، كما يتضمن فعاليّات تعليمية وحوارات مع كبار النساجين والخبراء في هذا المجال. ومن المتوقع أن تكون النسخة الـ 24 من هذا الحدث السنوي المنتظر أكبر من الدورات السابقة، كما يُتوقع أن يحظى المعرض بإقبال وإعجاب كبيرين من السيّاح والعائلات، فضلاً عن خبراء التصميم الداخلي وهواة جمع القطع الفنية.

وتتضمن الصفوف والحوارات التي تقام خلال الفعالية سلسلة من ورش العمل حول صناعة السجّاد حصرياً للسيدات تقودها الخبيرة الإماراتية سهيلة الخزعلي، إحدى أوائل الإماراتيات اللواتي اقتحمن مجال صناعة السجاد. وسيتوفّر جناح يتمكن من خلاله الزوار من تعلم كيفية تنظيف السجاد والحفاظ على جودته على المدى الطويل.

وتماشياً مع رؤية شركة «مِراس» الرامية إلى توفير فعاليّات ترفيهية شاملة للعائلات والأفراد على حد سواء، من المقرر أن يضم المهرجان أنشطة حافلة بالترفيه والمرح للصغار والكبار. وعلاوة على الصفقات والعروض المتوفرة على السجاد، ستقام مسابقات تقدم جوائز، فضلاً عن جدول كامل من الفعاليات الترفيهية الحيّة.