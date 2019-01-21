فعاليات استثنائية لعشاق الأناقة في مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

يمكن لعشاق الموضة، التعرف إلى أحدث وأرقى الأزياء في الدورة 24 لمهرجان دبي للتسوق، والذي يقدّم فعاليات وعروضاً ترويجية رائعة في مختلف أنحاء المدينة، إذ تحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، على تقديم مجموعة من فعاليات الموضة والأزياء الرائعة، التي ستدخل الفرح إلى قلوب محبي الأناقة، ومن أبرزها:

السفر عبر الزمن

تنظّم «كارتييه» أول فعالية جماهيرية كبيرة لها في «دبي مول»، لإطلاق ساعة «سانتوس دو كارتييه» اليوم، حيث تحتفي هذه العلامة التجارية الراقية، بأول ساعة يد تم صنعها في «ميزون كارتييه» عام 1904، وذلك في جناح خاص بالقرب من نافورة دبي الشهيرة.

عروض التسوّق المسائية

مبادرة جديدة من مهرجان دبي للتسوّق، تجري كل يوم أربعاء، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية التي تنظمها المتاجر المشاركة في مركز تسوّق معيّن كل أسبوع.

تجربة مختلفة

ستُسعِد علامة الحليّ والمجوهرات والمنتجات الراقية «تيفاني آند كو»، زوار متجرها في «مول الإمارات»، بتجربة جديدة في جناح خاص أقيم مقابل متجرها، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الألعاب، واحتساء الشاي والقهوة والأطعمة الخفيفة، باللون الأزرق المميز لعلامة «تيفاني آند كو»، والتي سيستمر تقديمها طوال الفعالية بعد غد.

موضة وخفة يد

تستضيف دار الأزياء الفرنسية «جيفنشي»، أمسية ممتعة في متجرها بـ«مول الإمارات» بعد غد، مع فعاليات مرحة، مثل عروض خفة اليد وغيرها، اعتباراً من الساعة 08:00 مساءً، كما تستضيف العلامة التجارية الفاخرة، التي تصمم ملابس المشاهير في أنحاء العالم، فنّاناً متخصصاً في الرسم على اليد.

مصنوعات فنية

يعود السوق الموسمي للعام السادس على التوالي، بمجموعة مميزة من المشاركين، تشمل العديد من المصممين الناشئين، والعلامات المحلية المستقلة، مع علامات تجارية عالمية مختارة، اعتباراً من 24 يناير الجاري في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ويمكن للسكان والزوار، اغتنام الفرصة لشراء قطع فنية فريدة، وسلع من إنتاج حرفيين وأصحاب مواهب محليين، في السوق الذي يقام في الهواء الطلق، ويحظى بشعبية واسعة في دبي.