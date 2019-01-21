سلطان بن سليم: ريادة عالمية لدبي بتجارة السجاد اليدوي

المصدر: دبي - البيان

افتتح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أمس، الدورة 24 لمعرض واحة السجاد لعام 2019، الذي تنظمه جمارك دبي تحت شعار «حيث يلتقي الفن والإبداع» والذي يمتد لغاية 14 فبراير المقبل على مدار 26 يوماً، بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، ومحمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، واللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء راشد المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وأحمد عبدالكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وقناصل عدد من الدول، ومسؤولي شركات السجاد المشاركة.

دعم

وقال ابن سليم تعليقاً على الحدث: «معرض واحة السجاد من أبرز المعارض الحيوية السنوية، هدفه في المقام الأول دعم موقع دبي عاصمة للاقتصاد ودعم مستقبلها كأولى المدن العالمية، وذلك بما يواكب المبادئ الثمانية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمساهمة في تحقيق أهداف وثيقة الخمسين في جعل دبي المدينة رقم 1 عالمياً في مجال الاقتصاد والسياحة، وبما يترجم ذلك مساعي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تعزيز التجارة المشروعة، لاسيما تجارة السجاد اليدوي وإبراز الوجه الحضاري للإمارة بما يعزز جاهزيتها لاستضافة إكسبو 2020».

وأكد حرص المؤسسة على تقديم كل أوجه الدعم من أجل تحقيق النجاح لتلك المعارض المتخصصة والتي لها دور محوري في تنويع اقتصاد الإمارة، وجعلها صديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق فرص اقتصادية استثمارية جديدة.

نجاحات متتالية

وقال أحمد محبوب: «المعرض ومنذ انطلاقه عام 1996 حتى اليوم وعلى امتداد 24 عاماً حقق نجاحات متتالية، جعلت من المعرض سوق سنوي لبيع السجاد وإعادة تصديره إلى بقية أنحاء العالم ودعمه للحركة التجارية في قطاع التجزئة، وما يقدمه من عرض أفخر أنواع السجاد اليدوي والنادر عالمياً، وأصبحت إمارة دبي نقطة محورية في الصناعة والاستيراد والتصدير في هذا المجال لما تحتضنه من تنوع في مصادر الاقتصاد، وهذا بدوره ينعكس على نمو القطاع التجاري بدولة الإمارات عموماً»، مشيراً إلى دور جمارك دبي المحوري في تنويع بنية الاقتصاد واستدامته، حتى لا يتم الاعتماد على مصدر واحد، وذلك وفقا للمبدأ السادس من مبادئ الثمانية لدبي.

وأوضح مدير جمارك دبي: «يشهد قطاع تجارة السجاد في دول الشرق الوسط وأفريقيا وآسيا نمواً وانتعاشاً مع استقطاب المزيد من الشركاء في مجال صناعة السجاد اليدوي لمواكبة النمو الحالي في زيادة الطلب عليه، كونه أحد أهم السلع الفاخرة عالمياً»، مشيراً إلى دور دولة الإمارات من خلال موقعها الاستراتيجي في دعم منتجي ومصنعي السجاد اليدوي من خلال إتاحة الفرصة الترويج له عبر دبي.

ولفت إلى أن الدورة 24 لمعرض واحة السجاد تأتي متميزة عن سابقتها من الدورات كونها بقيادة نسائية 100%؛ وذلك دعماً لدور المرأة الحيوي في تنمية المجتمع وإيماناً من الدائرة بأهمية تمكينها.

يُقام المعرض على مساحة 3100 متر مربع في منطقة «سيتي ووك» لجذب عدد أكبر من الزوار والسياح، ويضم المعرض 15 ألف قطعة سجاد بقيمة مليار درهم، موزعة على 39 منصة عرض، بالإضافة إلى منصة خاصة للتوعية بطرق تنظيف السجاد وصيانته.

ويُعد معرض واحة السجاد من أبرز المعارض الحيوية الذي يبرز الوجه الحضاري لإمارة دبي في تنويع اقتصادها، وتنشيط الحركة التجارية للإسهام في جذب استثمارات خارجية لكبار مصنعي السجاد اليدوي حول العالم، لما يضمه المعرض من أفخر أنواع السجاد والقطع النادرة منه، وتشهد الدورة 24 مشاركة تركمانستان للمرة الأولى، ومشاركة 15 شركة محلية.

جدارية عام التسامح

وتُقام خلال أيام المعرض العديد من الفعاليات المصاحبة، منها جدارية عن عام التسامح بهدف تعزيز الدور العالمي لدولة الإمارات كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري، وترسيخ هذه القيمة لدى زوار المعرض، من خلال تزيين الجداريات بكرات الصوف، بالإضافة إلى جناح السجاد النادر والأنتيك و«زاوية ماله مثيل» وفعالية رحلة سجادة خلال فترة انعقاد المعرض من خلال الشخصية الكرتونية «زولية»، وركن خاص للأطفال يشمل ورش لصناعة السلايم، وجلسات القصص والتلوين، وذلك لإتاحة الفرصة لزوار المعرض اصطحاب أطفالهم، والاستمتاع برحلة التسوق في المعرض.

وتشهد الدورة الحالية من المعرض انضمام سهيلة الخزعلي، أول سيدة إماراتية تحترف صناعة السجاد وتتخذ من منزلها مقراً للعمل، وخلال فترة المعرض سيكون لها دور كبير في نشر ثقافة صناعة السجاد اليدوي بين النساء داخل وخارج الدولة وتمكينهم في هذا المجال، حيث تنظيم ورش عمل لصناعة السجاد وتدريب 27 امرأة على صناعة السجاد واحتراف صناعته، خلال فترة المعرض.

شراكة

تأتي الفعالية بالشراكة مع «مِراس» بهدف إبراز الحدث على مستوى دبي، والعمل على جذب الزوار والسياح إلى منطقة «سيتي ووك» وزيارة معرض واحة السجاد بحلته الجديدة، وتثمّن جمارك دبي التعاون الذي يؤكد قوة الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في التنوع الاقتصادي للإمارة.