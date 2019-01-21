«دبي للمأكولات» ينطلق 21 فبراير

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة 6 من مهرجان دبي للمأكولات يوم 21 فبراير المقبل، وتستمر حتى 9 مارس، لتقدّم لزوّار وسكّان الإمارة فعاليات مميّزة وعروضاً ترويجية رائعة.وسيساهم مهرجان دبي للمأكولات في تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، ويبرز التنوّع المميّز الذي تمتاز به المدينة مع احتضانها أكثر من 200 جنسية، وانعكاس ذلك على توفر مطاعم تقدّم أشهى الأطباق العالمية. كما سيسلط الضوء على الجانب الاجتماعي في الإمارة من خلال تجمّع الأهل والأصدقاء على مختلف الموائد في مطاعم المدينة المتعددة.

فعاليات

ويوجّه المهرجان، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدعوة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المميّزة التي ستقام على مدار 17 يوماً، والتي تتضمن على سبيل المثال «أسبوع دبي للمطاعم»، و«كانتين الشاطئ»، و«الجواهر الخفية»، كما يمكن التمتّع بالأنشطة الجديدة، ومشاهدة أشهر الطهاة وهم يعدّون وصفات وأكلات مميّزة ورائعة، وكذلك الاستفادة من العروض الترويجية في مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبرماركت الكبرى.