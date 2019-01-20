منافسات الوصول لمربع «يولة فزاع» الذهبي.. أكثر إثارة

المصدر: دبي - البيان

دخلت التصفيات النهائية في بطولة فزاع لليولة، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مرحلة أكثر إثارة ونديّة، من خلال منافسات الوصول إلى المربع الذهبي للبطولة، الذي لم يعد يفصل جمهورها الشغوف بالموروث الشعبي الإماراتي الأصيل عن اكتماله، سوى تحديد هوية اثنين من المتسابقين، بعد أن كشفت جولة أول من أمس عن هوية ثاني المتأهلين لمربع الذهب.

وحقق اليويل الإماراتي مطر علي الحبسي، الذي يلقبه جمهوره بـ«صاحب المهارات الرفيعة»، بطاقة التأهل الثانية، وتمكّن من إقصاء أحد الأبطال السابقين للبطولة، راشد بن حرمش المنصوري، والمعروف بلقب ملك اليولة الأرضية، ليضاعف الحبسي، حامل اللقب، من فرصه لتحقيق حلم حصد لقب البطولة لعامين متتاليين.

وجاءت لحظات إعلان النتائج، مساء أول من أمس، في قلعة الميدان بالقرية العالمية، غاية في التشويق والإثارة، دفعت الجمهور الذي امتلأت به مدرجات المشاهدة، إلى مزيد من صيحات الدعم والتشجيع، سواء للحبسي، أو للمنصوري، فضلاً عن عشاق اليولة الإماراتية في كل مكان، الذين تابعوا تفاصيل تطور المنافسات، من خلال برنامج «الميدان» الذي تنقله قناة سما دبي على الهواء مباشرة.

وإضافة إلى تفوقه في تصويت جمهور اليولة، فقد تفوّق الحبسي أيضاً في تحدي الصيد بالصقور الذي خاضه مع منافسه المنصوري، وهو تفوّق يضمن له، وفق آلية المنافسات التي تم استحداثها هذا العام، منحه 2500 صوت إضافية، دعمت حظوظه في الفوز، ومن ثم التأهل، ليلحق بسيف سهيل السماحي الذي سبق وتأهل للمربع الذهبي في حلقة سابقة، ولتجمعهما معاً مواجهة مرتقبة يوم الجمعة مطلع فبراير المقبل.

مذاق آخر لـ«الثالثة»

مذاق آخر للثالثة، كان هذا واقع الحال، الذي لمسه جمهور الميدان من خلال متابعة المنافسات على البطاقة الثالثة، التي شهدت تنافساً مثيراً لحسمها، كان الجمهور نفسه الفائز الأكبر بعروض حماسية وفنية قوية، وخلالها تنافس الثنائي حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي «الإمارات» رقم التصويت (11)، وإبراهيم سلطان عبيد الكعبي «الإمارات» رقم التصويت (16)، وقبيل انطلاق المنافسات تم عرض فيديو للتحدي بين الثنائي في رياضة الهجن، وأعلن مقدم البرنامج عبد الرزاق محمدي فوز حمدان الأحبابي ليحصد 2500 نقطة.

يد حديدية للأحبابي

وبدأت منافسات الحلقة على إيقاع أغنية الموسم الحالي للبطولة التي تحمل عنوان «راعي الأمر» للفنان ميحد حمد، من كلمات سعيد بن مصلح الأحبابي، وألحان فايز السعيد، وصعد على خشبة المسرح أولاً حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي وصيف الموسم قبل الماضي، واستعرض مهاراته بشكل بديع أثبت من خلاله أنه مؤهل ليكون مرشحاً للمنافسة على اللقب في هذا الموسم، وقام بمهارة رمي السلاح خمس مرات بشكل ناجح، فيما تمكّن من إصابة خط الليزر الأقصى ( الـ20 متراً )، في إحدى المناسبات، وهو الأمر الذي ألهب حماس الجمهور الذي منحه لقب صاحب اليد الحديدية، في إشارة إلى قوة رمياته للسلاح.

وحصل الأحبابي على ثناء خاص من لجنة التحكيم التي أشادت بقدراته وطالبته بتقديم المزيد من المهارات بالنظر إلى ما يملكه من قدرات طيبة، ومنحته العلامة 49 نقطة تقديراً لأدائه المميز.

وفي منافسة لا تفسد ودّ الصداقة القوية التي نسجتها بينهما مشاركتهما في منافسات البطولة، صعد اليويل إبراهيم سلطان عبيد الكعبي على المسرح ثانياً، وفي البداية ظهر بشكل مميز خاصة في مهارة لف السلاح، والدوران بمرونة فائقة، وقام بمهارة رمي السلاح ثلاث مرات بشكل ناجح، لكنه لم يصل خط ليزر الـ17 متراً، وارتكب أخطاء متكررة رصدتها لجنة التحكيم في مهارة الرمي، وسقطت غترته في إحدى الرميات، وطالبته لجنة التحكيم بتحسين مهارة رمي السلاح، ومحاولة الوصول لمسافة الـ20 متراً، قبل أن تمنحه 46 نقطة.

الجمهور يحدد البطل

وأشادت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المشاركون في بطولة اليولة، عموماً، وفي الأدوار المتقدمة منها بصفة خاصة، مشيرة إلى أن المنافسات تكتسب في كل دورة مزيداً من المشاركات التي تمثل دماء جديدة، واستيعاباً لشغف الموروث الذي تترسخ ممارسته وأدوات تناقله بين الأجيال المتعاقبة، من خلال هذه الروح التنافسية الفطنة في الوقت نفسه، لأهمية صونه، ومسؤولية تناقله، كونه أحد المكونات المهمة والرئيسية للهوية الوطنية.

وأثنت درويش، خصوصاً، على الدور الذي يؤديه الجمهور لإنجاح البطولة، مضيفة: «الجمهور هو أهم عناصر نجاح البطولة، سواء من خلال مساندته الدائمة للمتنافسين، أو حتى تفاعله الإيجابي، عبر ترشيحات الرسائل النصية».

عرش الود

قدّم الفنان ناصر السعدي ، أغنيتين، الأولى بعنوان «عرش الود»، وهي أغنية جديدة كتب كلماتها خلفان بن نعمان الكعبي ومن ألحان فايز السعيد، والثانية بعنوان «معاناة اللقى»، وهي من كلمات حمدان بن عبد الله بالكيلة وألحان أحمد عبد الله.

50

قدّم الشاعر هزاع المنهالي ، قصيدة بعنوان «50 عاماً»، وهي مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 50 عاماً على رحلة سموه المليئة بالإنجازات التي قدّمها للوطن». وتقدّم المنهالي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم سموه واهتمامه بالتراث الإماراتي.