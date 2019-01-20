فعاليات عائلية حافلة بالبهجة في «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي - البيان

يحرص مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على توفير أنشطة ترفيهية عالمية المستوى حافلة بالمتعة والبهجة لجميع أفراد العائلة. وفيما يلي قائمة بأنشطة تضمن قضاء أوقات ممتعة للجميع طوال مدة المهرجان.

«ستيك مان»: يأتي عرض «ستيك مان»، الفائز بجائزة أفضل إنتاج مسرحي دولي في العام 2017، إلى مسرح مدينة جميرا كي يمتع الجمهور بالأداء المضحك الذي أحبته العائلات في أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 17 حتى 20 الجاري.

ماشا والدب: يمكن للعائلات زيارة العالم الرائع لـ ماشا والدب في مول الإمارات خلال مهرجان دبي للتسوّق، والاستمتاع بمشاهدة الطفلة ذات السنوات الثلاث ورفيقها المخلص الذي يحميها من المشكلات أثناء مغامراتهما المدهشة.

السوق الموسمي: تحفل الدورة السادسة من السوق الموسمي بالكثير من الفعاليات الترفيهية لجميع أفراد العائلة اعتباراً من 24 الجاري. وإضافة إلى تقديم منتجات مميزة من علامات أزياء محلية مستقلة إلى جانب العلامات التجارية العالمية، ينظم السوق الموسمي مجموعة من الأنشطة المتنوعة على مدار عشرة أيام.

«لوني تون»: سيكون محبّو مسلسل الرسوم المتحركة «لوني تون» على موعد مع ثلاثة عروض حية كل يوم في ابن بطوطة مول، حيث ستبهج شخصية «تاز الإعصار» الجمهور بالغناء والرقص في الفترة من 24 الجاري حتى 2 فبراير.

أجواء إيطالية: من أجل توفير جرعة إضافية من المرح للعائلات، سيقدّم ميركاتو مول عرضاً مبهجاً لضيوفه بعنوان «حلم من البندقية» اعتباراً من 12 الجاري. يستحضر هذا العرض تراث الكرنفالات الإيطالية من خلال أداء يقدمه فنانو أكروبات وممثلون لمجموعة من الألعاب البهلوانية والمشاهد المسرحية التي تستمر ثلاثين دقيقة.

بحر من الأنشطة: تقدّم وجهة «لا مير» أنشطة ترفيهية مميزة للعائلات خلال مهرجان دبي للتسوق تشمل عروضاً للألعاب النارية كل خميس وجمعة، وعروضاً موسيقية جوالة كل ساعة من 6:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالأنغام الساحرة من منسقي موسيقى على الشاطئين الشمالي والجنوبي من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 5:30 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى 5:30 مساءً في العطلات الأسبوعية.

عالم العجائب: يحضّر ذا بوينت الكثير من المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة خلال مهرجان دبي للتسوّق هذا العام، إذ يمكن لمحبّي عروض الجرأة الاستمتاع بالعروض العائلية لسيرك عالم العجائب، بينما يبهر الفنانون المتجولون المشاهدين قبل العرض الرئيسي بأجواء كرنفالية نابضة بالحياة.

وادي الذهب: سيرحّب ديرة سيتي سنتر بالزوار والمقيمين للاستمتاع بفعالية وادي الذهب، مصممة بشكل مميز جزءاً من احتفالات الدورة الـ 24 لمهرجان دبي للتسوّق التي تحتضن في جميع أنحاء المدينة.