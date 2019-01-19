أطباق المغرب التقليدية تعانق الحداثة في دبي

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

تستحضر الشيف شميشة، المغربية، والمتخصصة في المطبخ المغربي منذ أكثر من 20 عاماً، تقاليد الطهي في بلادها، في دبي بشكل متفرد وخاص يتمثل في طهيها عبر الأطباق الأصيلة ونكهاتها المعتقة بعبق المدن المغربية وفنون الطهي المتنوعة وتصلميمها المتفردة الوسومة بالطابع الفاخر، والتي تحاكي جماليات وطقوس وعادات «باب المنصور»، أحد أهم الرموز التاريخية لمدينة مكناس المغربية، والذي لا يزال محافظاً على تصميمه وهيكله العام، حيث لم تطرأ تغييرات كبيرة عليه منذ بنائه في عهد السلطان مولاي عبد الله في 1732م.

محطة استثنائية

الشيف شميشة، المتعاونة مع مطعم باب المنصور في دبي، برعت وتألقت من خلال إعداد وتقديم برنامجي الطبخ المغربي والعربي. حيث قالت لـ«البيان»: كانت برامجي «شهيوات شميشة» و«شهيوات بلادي»، محطة استثنائية في مشواري المهني، كونها قائمة على فكرة التجوال بين المدن والمناطق المختلفة داخل المغرب بهدف التعريف والبحث عن المذاقات التقليدية، وطريقة تحضيرها من دون إغفال بعض الوصفات العصرية، التي تمزج بين ما هو عصري منفتح على الثقافات الأخرى، وما هو أصيل يكاد لا يكون إلا في تلك المناطق. وأضافت: «استطاع البرنامج أن يحظى بمتابعة شريحة واسعة من المشاهدين، خاصة النساء اللواتي يكتشفن جديد الوصفات في كل حلقة من البرنامج، ولا يتوانين في تحضيرها لأفراد أسرهن، ومع مرور المواسم التلفزيونية أصبح البرنامج يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين، كما كسب ثقتهم وأصبح يتفاعل معهم، إذ إن طاقمه يلجأ بين الفينة والأخرى إلى إضافة فقرات جديدة من بينها استضافة أحد معجبي البرنامج إلى الاستوديو، وفتح المجال أمامه لتحضير وصفة من اختياره».

مكونات عضوية

وحول أهم ما يميز قوائم الطعام والتي أشرفت على تحضيرها، قالت شميشة: «تتركز القوائم على المكونات المحلية والعضوية التي يتم جلبها خصيصاً من أجود المزارع في المغرب، من أجل تحضير أطباق تتناسب مع المنتج المتوفر، كل في موسمه الحقيقي. فالمطبخ المغربي يتميز على المستوى العربي في تفرده بمزج السكر والملح في بعض الوجبات، إضافة إلى استعمال بعض الفواكه كالتفاح والإجاص، والبرقوق اليابس والتين المجفف، والزبيب في تحضير أو تزيين بعض الأطباق، وكذا استعمال بعض المكسرات، كاللوز مثلاً، كما يتميز باختلاف البهارات المستخدمة في الوجبة، وبالطبع لا يمكن الاستغناء عن زيت الزيتون وزيت أركان والليمون المصبر (المصيّر) والزيتون والهدف الحقيقي من ذلك، هو إبراز مكونات ونكهات المطبخ المغربي الفريدة من نوعها لأول مرة في دبي».

أميال الغذاء

وأضافت شميشة: «ينفرد المطعم بتنوع أطباقه وطرق الطهي على الطريقة المغربية إلى جانب استخدام مواد ومكونات طازجة وخضروات وفواكه عضوية، في إعداد الطعام لاحتفاظها بقيمتها الغذائية، وفي الواقع مع زيادة وعي الناس بـ«أميال الغذاء» (الوقت المطلوب لنقل مكونات الغذاء من المزرعة إلى منضدة الطعام)، ليس هناك منافس لمطعم باب منصور على تقديم أكثر المنتجات الطازجة لضيوفه، فالمطعم لا يمثل موضة واتجاها جديدا في فنون الطهي ولا يسعى وراءها على الإطلاق، لأن المذاق الأصيل يجب أن لا يفقد هويته».

قلب العالم

وأشارت شميشة إلى أن المطعم يتميز بموقعه قبالة دبي اوبرا. وقالت: «تعد فنون الطهي من النشاطات الملهمة في حياة الشعوب، وهي تجد دعماً وتشجيعا في الإمارات لما تحمله بين طياتها من تأثيرات ثقافية وإبداعية، فكل مجتمع يحاول تأصيل هويته بانفراده بثقافة طعامه التي تختلف عن الآخرين، وقد لا يروق طعام قوم لقوم، لكن في النهاية يبقى الطعام هو أحد خصائص المجتمع الذي يميزه عن الآخرين. واليوم بات يؤدى دوراً تفاعلياً في تقريب وجهات النظر وخلق أجواء من التلاحم والتسامح المجتمعي، الذي يبحث بشغف عن أهم نقاط ومحاور التلاقي والاختلاف ويحرص على المزيد من تبادل الأفكار، التي سرعان ما تسير في اتجاه التمازج والتعايش على كافة المستويات».

ديكورات

ويتسم مطعم باب المنصور بطبيعة ديكوراته الخاصة، وسقفه العالي، ويدخله النور من كل زاوية، فيشعر الزائر وكأنه في مكان مفتوح، كما أن اختيار اللون الأبيض والذهبي، منحا بعداً آخر، من حيث إعطاء الشعور بأن المكان أكبر مما هو عليه في الواقع، كما يتميز أيضاً بتفاصيله المعتقة بالتاريخ الإسلامي على امتداد مساحته والتي تتسع لضيافة واستقبال 260 شخص، يستشعرون عبق القرن الرابع عشر الميلادي، أي في أوج عصور الحضارة (المرينية) وطابع تصميمها الذي تتنوع بتنوع ألوان الطبيعة المغربية. فمثلاً نجد السيادة للترابي، والأزرق، والأخضر، والأرجواني، والبرتقالي بجميع الدرجات، والتي تتماشى مع لوحات الفسيفساء ذات الألوان البراقة والمبهجة التي يتفنن الصانع المغربي في نحت ورسم نقوشها يدوياً.

تجربة

«مطعم سينمائي» وأطباق عالمية

تتنوع خيارات المطعم السينمائي، بين مأكولات عالمية مثل الباستا والبيتزا واللازانيا وجبن الكممبير، وأطباق الفطور مثل الأفوكادو مع الخبز المحمص ووعاء من الأساي، إضافةً إلى خيارات صحية أخرى، تتميز بها باقة خيارات المطعم السينمائي في ريل سينما بدبي، مثل أطباق التاباس الخفيفة وسلطة «سيزر» وأسياخ الفطر، وقائمة «غاي فييري» التي تتضمن مأكولات متنوعة تناسب كل الأذواق.

مذاق

«الواغيو» الياباني.. وجبة مثالية لعشاق اللحوم

تعد شرائح اللحم من الأطباق المتخصصة التي لا تخلو منها موائد المطاعم في دبي، وتبرز من بين ذلك وجبة لذيذة وصحية، «الواغيو « اليابانية، وتتمثل مقاديرها ومكوناتها في : 250 غراماً من شرائح لحم الواغيو الياباني، و300 غرام من شريحة لحم ضلع العجل المُغذّى بالحبوب لمدة 250 يوماً، أو 220 غرام من شرائح لحم البقر المُغذّى بالحبوب لمدة 150 يوماً. ويضاف غلى ذلك الكثير من الأصناف التي تلبي تطلعات عُشّاق اللحوم الشهيّة، والمتوافرة في مطعم «هيل هاوس براسيري»، وسط المساحات الخضراء والوارفة في «نادي دبي هيلز للغولف»، إذ يشرف على تجارب ومفاهيم الطهو في المطعم فريق الضيافة العالمي المستوى نفسه. ويقدّم المطعم لضيوفه مجموعة أطباق كلاسيكية عالمية مع لمسة عصرية، بما ينسجم مع مفاهيم الضيافة الفاخرة والخدمة الراقية.

طهاة ومنصات مباشرة

مجموعة واسعة من أمهر الطهاة الموهوبين، ممن يقومون بتحضير أشهى الأطباق والمأكولات بالإضافة إلى منصات الطهي المباشرة، يتعاون معهم غاليري لافاييت غورميه في دبي مول، خلال الموسم الحالي، الذي يوفر فيه المطعم تشكيلة كبيرة من مأكولات الأطفال والتي ستجد قبولاً واسعاً لديهم لما تتميز به من طعم شهي، يتميز باعتماده على المكونات الطازجة التي من شأنها أن تعزز الطعم وتميزه.

أهم ما يميز فريق عمل قسم الضيافة والفعاليات أنه يتمتع بقدر كبير من المهارة الممزوجة بالحرفية العالية، حيث يمكن إقامة حفلات أعياد الميلاد للصغار والكبار (المنصات اللامعة والأضواء)، كما أن فريق العمل يستطيع تنفيذ الفعالية وفقاً لرغبة العملاء واحتياجاتهم.

قائمة المشاركة العائلية

قائمة مأكولات معدّة خصوصاً للمشاركة في أروع الوجهات، تتوافر في وسط مدينة دبي، وتتيح خيارات واسعة لأفراد الجمهور، حيث توجد أجمل الإطلالات على المدينة، ويمكن لزوار «دانة الدنيا» تذوق مجموعة مقبّلات شهية، مثل: سمك السلمون المدخن بالشاي مع سلطة البطاطس؛ الروبيان المسلوق مع صلصة المانجو والأفوكادو؛ جبن الماعز المقلي مع الشمندر المشوي والجرجير والصنوبر في مطعم «ثري إن وان» بفندق «فيدا». أما للطبق الرئيس، فيمكن اختيار ما يطيب من المأكولات، كشرائح فيليه اللحم البقري، الاسكالوب المقلي الطازج، وروبيان النمر أو الجزر المشوي بالعسل.وأيضاً، قطع الشوكولاتة بالفراولة.

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