عروض لاتينية تزيّن جناح الأمريكتين في القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

يعود جناح الأمريكتين هذا الموسم في القرية العالمية بدبي، بتصميم مختلف وجذاب، عارضاً تشكيلة واسعة من المنتجات التي تمثل أمريكا الشمالية والجنوبية، ويحمل الجناح في داخلة تفاصيل ملهمة تعكس امتزاج الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويقدم منتجات وطنية تمثل عراقة وأصالة شعوب بلدان الأمريكيتن اللتين يبلغ عددهما 48 دولة، بالإضافة إلى تقديم عروض ترفيهية حية تشمل الغناء والرقص.

يتميز جناح الأمريكتين في القرية العالمية بتقديم الرقصات المكسيكية واللاتينية في شرفة كبيرة في آخر الجناح تطل على كل متاجره، وهو ما يتفرد به الجناح، مانحاً بذلك الجمهور الفرصة لرؤية العرض كاملاً من أي مكان وخاصة في أوقات الازدحام.

واجهة

بتصميم فريد، جاءت واجهة الجناح، الذي يضم مزيجاً من المعالم الرئيسة لأكثر من 48 دولة، في القارتين، وعلى رأسها تمثال الحرية، الذي قدمته فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر 1886 كهدية تذكارية، بهدف توثيق الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية (1775-1783)، ومنذ ذلك الحين استقر التمثال بموقعه المطل على خليج نيويورك، ليكون في استقبال كل زائري البلاد، التمثال من تصميم فريدريك بارتولدي، بينما صمم هيكله الإنشائي غوستاف إيفل وبات رمزاً لأمريكا، وحرصت القرية العالمية على استقباله لضيوفها واصطحابهم في رحلة فريدة داخل الجناح، إضافة إلى تمثال المحارب الذي وقف شامخاً على بوابة الجناح وتمثال آخر في المنتصف.

عرض ثقافات

وفي منتصف الجناح وضع القطار القديم وإلى جواره حيوان اللاما الذي ينتمي إلى عائلة الجمال (الإبل)، وتعرف بكونها حيوانات اجتماعية ظهرت أول مرة منذ ما يقارب 40 مليون عام في القارة الأمريكية الشمالية، ومنها هاجرت إلى القارة الأمريكية الجنوبية، حيث أصبحت جزءاً من ثقافة القارتين، التي حرصت القرية العالمية على إبرازها ضمن مجموعة رموز تعرض أمام الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

موعد

ولا يقتصر الأمر على المحال التجارية والعرض الفني الكبير، وإنما بات جمهور القرية العالمية على موعد يومياً للاستمتاع بمقطوعات موسيقية فريدة التي تقدم باستخدام أكثر من آلة موسيقية ومنها «الناي برو» المستمدة من موسيقي الأنديز، وهو المصطلح الذي يطلق على مجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية الناشئة في جبال الأنديز الأمريكية الجنوبية، والمستمدة من ثقافات الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية. ما يساهم في نقل زوار القرية العالمية إلى عالم آخر للتعرف على فنون الأمريكتين عن قرب.

تبلغ مساحة الجناح 1,500 متر مربع، ويضم 41 محلاً، فيما يصل عدد العارضين إلى 85 عارضاً، يقدمون بضائع أصلية من البيئة المحلية ومنها الحرف اليدوية المكسيكية، ومتجر حشو الألعاب القطنية المميز، ومتجر يعرض مختلف الألعاب الترفيهية والشخصيات الأمريكية التي تظهر في أفلام هوليوود.