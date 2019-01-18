فنون وحرف وترفيه في السوق الموسمي بمهرجان دبي

المصدر: دبي - البيان

يستعد مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للترحيب بزواره من جديد في السوق الموسمي، حيث يعود هذا السوق ذو الشعبية الكبيرة، للعام السادس على التوالي، لينظم على مدى 10 أيام، بين 24 يناير و2 فبراير المقبل، في برج بارك، ليقدّم مزيجاً جذاباً من أكشاك المصممين والفعاليات الترفيهية والمأكولات المتنوعة..التي تعكس ثقافات وحضارات شعوب العالم.

أعمال ناشئة

وتجمع هذه المبادرة، التي تركّز على الأعمال الناشئة، بين مجموعة مميزة من المشاركين، وتستقبل الزائرين مجاناً للتسوّق في الهواء الطلق، من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً في أيام إجازة نهاية الأسبوع. كما يقدّم السوق الموسمي، مجموعة من الأنشطة، التي يمكن لجميع أفراد العائلة المشاركة فيها، مثل ورش عمل الفنون والحرف اليدوية، وصناعة القبّعات والحليّ وغيرها.

ويقدّم السوق الموسمي للمصممين الناشئين، منصة لعرض منتجاتهم وبيعها، وهو يستقطب الكثير من الزبائن خلال موسم التسوّق الأشهر في دبي، حيث تجتمع فيه أسماء محلية مستقلة، مع علامات تجارية مشهورة. ويمكن للزوار والسكان شراء تصاميم حليّ وأكسسوارات مخصصة حسب الطلب، فضلاً عن الزينة المنزلية والأزياء لجميع أفراد العائلة.

ومن العلامات التجارية المشاركة «آوتسايد آير»، التي تزيّن القمصان القطنية برسومات فنيّة مصممة حسب الطلب، وصناع القفطان التركي «نسلي آند هان»، ومصممي القبعات «بي 180»، إلى جانب مشاركين جدد للمرة الأولى في السوق الموسمي هذا العام، منهم محال العبايات «أو سي ديزاين» و«لونا آند سول». كما يعود للمشاركة، بناء على طلب الجمهور، بائعو الملابس الرياضية «ياباريل»، وعلامات ملابس الأطفال «بيردز آند بيز دبي» و«بيبي كوكو أورغانيك»، بالإضافة إلى بائعي الحليّ والمجوهرات «هاي ستريت جوليري»، و«سحر عائشة»، وبائعو الزينة والملحقات «تشيل آوت»، و«ماغي بارود»، و«فايس»، وغير ذلك.

ويمكن لكل من يرغب ببعض الترفيه، الاستمتاع بالعديد من العروض كل يوم في السوق الموسمي، حيث يبدأ البرنامج الترفيهي يوم الخميس 24 الجاري، اعتباراً من الرابعة عصراً، مع عروض على المسرح وبرامج فنية وترفيهية، أمّا فعاليات يوم الجمعة، فتبدأ في العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

أمّا ذواقة الطعام، فيمكنهم الاستمتاع بأطباق شهية من المطابخ العالمية هذا العام، بفضل مشاركة مطاعم متنوعة، منها «راكليت كورنر» و«سيستشيز» و«بوب سيتي» و«أبسوليوت زيرو»، فضلاً عن عودة المطاعم والمقاهي التي أحبها الجمهور في السنوات السابقة «تشاي والا» و«روكس» و«ميني بانكايكس»، والتي تقدم أطايب الطعام والشراب للمتسوقين على مدار اليوم. ومن بين مجموعة المشاركين في السوق الموسمي هذا العام: لملابس الأطفال «بيردز آند بيز دبي» و«بيبي كوكو أورغانيك»، وللأزياء «آوتسايد آير» و«ياباريل» و«أو سي ديزاين» و«نسلي آند هان»، وللأدوات المنزلية «ذا باويري كومباني». والحليّ والمجوهرات «مجوهرات هاي ستريت»، وماغي بارود و«سحر عائشة» و«فايس».

عروض الألعاب النارية

إلى ذلك، يمكن للمقيمين والزوار، الاستمتاع بمشاهدة عروضٍ رائعة من الألعاب النارية، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدّم لهم الكثير من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية. وتنظم عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، طوال فترة المهرجان، لغاية 2 فبراير المقبل في كل من الوجهة الشاطئية العصرية «ذا بيتش» في جميرا بيتش ريزيدنس الساعة 20:00، ووجهة السيف الجذابة على الواجهة المائية الساعة 20:30، والوجهة الشاطئية العالمية لا مير الساعة 21:00.