السركال أفينيو بدبي تستقطب جمعية عالمية

المصدر: دبي - البيان

تتواصل نشاطات ونجاحات السركال أفينيو في دبي، والتي كان آخرها، إعلان جمعية عالمية متخصصة في الفنون، تدعى "إشارة للفن"، أمس، عن انطلاقة فعالياتها وافتتاح مقرها في السركال أفنيو في دبي "مقر يشتمل معارض متنوعة"، في ال 18 من مارس 2019. إذ يمتد هذا المعرض على طابقين تقدّم الجمعية معهما منصة خصبة للفن المعاصر وبرنامجاً مصمماً على أساس التاريخ المشترك.

وتنظّم وتستضيف هذه الجمعية الفنية غير الربحية، مجموعة معارض تركز على البيئة وتسمح لجمهور محلي ودولي بالتفاعل مع فنانين ناشئين والتعرّف إلى الممارسات المشهود لها في بيئة منفتحة تسمح بالتعلّم والاستكشاف بفضل علاقتها الوثيقة وقربها من منطقة جنوب آسيا، مستفيدة بهذا التوجه من نمو الساحة الثقافية في الإمارات.