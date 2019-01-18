مسابقة MyDubai# تشهد إقبالاً نوعياً

المصدر: دبي - البيان

شهدت مسابقة #MyDubai التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، إقبالاً واسعاً من المقيمين في المدينة، حيث شاركوا صوراً على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لربح تذكرتي ذهاب وعودة من طيران الإمارات، تمكّن أصدقاءهم أو عائلاتهم من زيارتهم في دبي. واستعرض المشاركون في المسابقة أفضل الوجهات والمعالم الجمالية في دبي التي تناسب وتلبي مختلف التطلّعات لكل الأعمار، التي أظهرت الطابع المتميز لدبي وحيويتها من عدّة زوايا، ومن بينها منطقة وسط مدينة دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، والعديد من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات.

وتتوافر المسابقة على برامج، ووفقا للأنشطة الخاصة بهذه الفعالية، نوعية مقسمة على أيام، تشكل فيها معالم ووجهات دبي موضوعا رئيسيا بحيث يمكن للراغبين إعداد برنامج ترفيهي لإمتاع ضيوفهم من زوار دبي لمدة 72 ساعة، ففي اليوم الأول، بإمكانهم الحصول على الفطور على شاطئ كايت بيتش، حيث أشهى الخيارات من مأكولات ومشروبات تقدمها مطاعم ومقاهي «كايت بيتش» بإطلالته الرائعة على ساحل الخليج العربي.

واما النشاط الصباحي فيتيح اكتشاف تراث دبي خلال الصباح في أحيائها القديمة: زوروا حيّ الفهيدي التاريخيّ (المعروف سابقاً باسم البستكية) في الجزء الشرقيّ من خور دبي، الذي يعدّ واحداً من أكثر الأحياء ازدحاماً ونشاطاً في دبي.. وفي وقت الغداء في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري ليتعرف الزوار إلى المزيد عن ثقافة دبي وعاداتها في المركز. كما يستمتع الجميع بتذوّق وجبة إماراتية تقليديّة. وفي ما يناسب أنشطة ما بعد الظهيرة إلى تاريخ دبي واكتشفوا أسواقها القديمة، حيث تعد أسواق دبي جزءاً لا يتجزّأ من الحياة والتجارة في المدينة.

وعلى صعيد الأنشطة المسائية، فهي في قمة برج خليفة، إذ تكتمل أي زيارة إلى دبي من دون زيارة قمّة أعلى مبنى في العالم. وهناك أيضا، متنزه الواقع الافتراضي بدبي «فيرتشوال رياليتي بارك»، الذي يُعد أكبر موقع داخلي لممارسة ألعاب الواقع الافتراضي في العالم.ويضاف إلى ذلك، العشاء في رحاب نافورة دبي.

واما في اليوم الثاني، فيبدا البرنامج مع الفطور في مطعم آرابيان تي هاوس، في حيّ الفهيدي التاريخي في بر دبي. وبالنسبة للنشاط الصباحي، تتوافر فرصة الاستمتاع بالألعاب المائية في حديقة أكوافينتشر المائية. ثم الغداء وزيارة مدينة الملاهي الجديدة الضخمة.

ولابد أيضا، للزائر، ولتكنمل جماليات رحلته، من التسجيل للاستمتاع بتجربة عربية أصيلة، عبر الحجز برحلة سفاري في الصحراء تعكس التراث والثقافة الإماراتية المحلية ضمن إطار تجربة مترفة.

ومن فعاليات اليوم الثالث، ركوب المنطاد فوق الصحراء عند شروق الشمس. وأمسية في القرية العالمية وغير ذلك من وجهات في دبي.