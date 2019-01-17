اللوفر أبوظبي يستهل 2019 بروائع «العصر الذهبي الهولندي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن معرضه العالمي الأول للعام 2019 تحت عنوان «رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنيّة من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر»، والذي سيقدّم لزواره لوحات ورسومات للفنانين الهولنديين الكبيرين رمبرانت فان راين ويوهانس فيرمير، إلى جانب فناني عصرهم. ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار في 14 فبراير المقبل.

ويقدّم المعرض للزوار 22 لوحة ورسمة تصوّر مسيرة رامبرانت والعمل الذي تم في مرسمه.

وسيتسنى لزوار المعرض باللوفر أبوظبي رؤية لوحتيّ يوهانس فيرمير، "صانعة الدانتيل": (متحف اللوفر باريس) و"امرأة شابة جالسة إلى آلة موسيقية قديمة": (مجموعة لايدن) المرسومتين على القماش نفسه، إلى جانب بعضهما البعض للمرة الأولى منذ 300 عام.

واللوحات والرسومات والقطع المعروضة، البالغ عددها 94 قطعة فنيّة، تعود بشكل رئيس إلى مجموعة لايدن.

وفي هذا السياق، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «..استكمالاً لبرامج اللوفر أبوظبي المبني على قيم التسامح، نقدم معرض رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي، الذي يسلّط الضوء على أهمية التعاون الثقافي الذي يتخطى الحدود الجغرافية».